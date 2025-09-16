Рейтинг@Mail.ru
В Роскосмосе рассказали, когда ожидается возвращение спутника с мышами
Наука
 
14:35 16.09.2025
В Роскосмосе рассказали, когда ожидается возвращение спутника с мышами
Биоспутник с 75 мышами и 1,5 тысячи мух "Бион-М" №2 вернётся на Землю 19 сентября после месяца полёта по высокоширотной орбите, сообщил во вторник "Роскосмос". РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Биоспутник с 75 мышами и 1,5 тысячи мух "Бион-М" №2 вернётся на Землю 19 сентября после месяца полёта по высокоширотной орбите, сообщил во вторник "Роскосмос". "На этой неделе - 19 сентября - ожидаем посадку спускаемого аппарата", - говорится в сообщении. Биоспутник "Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. На его борту в космос отправились 75 мышей, 1,5 тысячи мух-дрозофил, лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека. Спутник летает по высокоширотной орбите высотой 370-380 километров, где больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов. Ранее "Роскосмос" показывал видеоролики с мышами на борту "Биона-М" №2, а Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН сообщал, что грызуны чувствуют себя комфортно.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2-1б" с космическим аппаратом "Бион-М" с космодрома Байконур
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Запуск ракеты-носителя "Союз-2-1б" с космическим аппаратом "Бион-М" с космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Биоспутник с 75 мышами и 1,5 тысячи мух "Бион-М" №2 вернётся на Землю 19 сентября после месяца полёта по высокоширотной орбите, сообщил во вторник "Роскосмос".
"На этой неделе - 19 сентября - ожидаем посадку спускаемого аппарата", - говорится в сообщении.
Биоспутник "Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. На его борту в космос отправились 75 мышей, 1,5 тысячи мух-дрозофил, лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека. Спутник летает по высокоширотной орбите высотой 370-380 километров, где больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов.
Ранее "Роскосмос" показывал видеоролики с мышами на борту "Биона-М" №2, а Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН сообщал, что грызуны чувствуют себя комфортно.
