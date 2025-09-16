https://ria.ru/20250916/sputnik-2042227258.html
В Роскосмосе рассказали, когда ожидается возвращение спутника с мышами
В Роскосмосе рассказали, когда ожидается возвращение спутника с мышами - РИА Новости, 16.09.2025
В Роскосмосе рассказали, когда ожидается возвращение спутника с мышами
Биоспутник с 75 мышами и 1,5 тысячи мух "Бион-М" №2 вернётся на Землю 19 сентября после месяца полёта по высокоширотной орбите, сообщил во вторник "Роскосмос". РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T14:35:00+03:00
2025-09-16T14:35:00+03:00
2025-09-16T14:35:00+03:00
наука
земля
байконур (город)
роскосмос
институт медико-биологических проблем ран
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042226205_0:337:2943:1992_1920x0_80_0_0_cb9931cbb0a7da2010e19a1e22a63dfb.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Биоспутник с 75 мышами и 1,5 тысячи мух "Бион-М" №2 вернётся на Землю 19 сентября после месяца полёта по высокоширотной орбите, сообщил во вторник "Роскосмос". "На этой неделе - 19 сентября - ожидаем посадку спускаемого аппарата", - говорится в сообщении. Биоспутник "Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. На его борту в космос отправились 75 мышей, 1,5 тысячи мух-дрозофил, лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека. Спутник летает по высокоширотной орбите высотой 370-380 километров, где больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов. Ранее "Роскосмос" показывал видеоролики с мышами на борту "Биона-М" №2, а Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН сообщал, что грызуны чувствуют себя комфортно.
https://ria.ru/20250913/mks-2041734003.html
земля
байконур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042226205_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_c28e1bc69c6d1a8ad66fa2df30ed5eab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, байконур (город), роскосмос, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук
Наука, Земля, Байконур (город), Роскосмос, Институт медико-биологических проблем РАН, Российская академия наук
В Роскосмосе рассказали, когда ожидается возвращение спутника с мышами
Роскосмос: биоспутник с мышами и мухами вернётся на Землю 19 сентября