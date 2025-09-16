https://ria.ru/20250916/sputnik-2042227258.html

В Роскосмосе рассказали, когда ожидается возвращение спутника с мышами

В Роскосмосе рассказали, когда ожидается возвращение спутника с мышами - РИА Новости, 16.09.2025

В Роскосмосе рассказали, когда ожидается возвращение спутника с мышами

Биоспутник с 75 мышами и 1,5 тысячи мух "Бион-М" №2 вернётся на Землю 19 сентября после месяца полёта по высокоширотной орбите, сообщил во вторник "Роскосмос". РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T14:35:00+03:00

2025-09-16T14:35:00+03:00

2025-09-16T14:35:00+03:00

наука

земля

байконур (город)

роскосмос

институт медико-биологических проблем ран

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042226205_0:337:2943:1992_1920x0_80_0_0_cb9931cbb0a7da2010e19a1e22a63dfb.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Биоспутник с 75 мышами и 1,5 тысячи мух "Бион-М" №2 вернётся на Землю 19 сентября после месяца полёта по высокоширотной орбите, сообщил во вторник "Роскосмос". "На этой неделе - 19 сентября - ожидаем посадку спускаемого аппарата", - говорится в сообщении. Биоспутник "Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. На его борту в космос отправились 75 мышей, 1,5 тысячи мух-дрозофил, лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека. Спутник летает по высокоширотной орбите высотой 370-380 километров, где больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов. Ранее "Роскосмос" показывал видеоролики с мышами на борту "Биона-М" №2, а Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН сообщал, что грызуны чувствуют себя комфортно.

https://ria.ru/20250913/mks-2041734003.html

земля

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, байконур (город), роскосмос, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук