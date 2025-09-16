Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два танка ВСУ в районе Новопетровского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 16.09.2025
ВС России уничтожили два танка ВСУ в районе Новопетровского
ВС России уничтожили два танка ВСУ в районе Новопетровского
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. В ходе наступательных действий в Днепропетровской области российские беспилотники уничтожили зенитную установку, два танка и несколько автомобилей противника в районе села Новопетровское, сообщил РИА Новости оператор БПЛА группировки войск "Восток" с позывным "Линза". "Техника была уничтожена. Установку зенитную уничтожили. Два танка. Три дрона-камикадзе отправили и один сбросник", - сказал "Линза". Он отметил, что также были уничтожены два пикапа ВСУ. Один из них был машиной снабжения, во втором были боевики ВСУ. ВС РФ освободили село Новопетровское 12 сентября 2025 года. В ходе операции была восстановлена контрольная линия на ключевых направлениях, ликвидирована инфраструктура противника и обеспечена безопасность местных жителей.
днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. В ходе наступательных действий в Днепропетровской области российские беспилотники уничтожили зенитную установку, два танка и несколько автомобилей противника в районе села Новопетровское, сообщил РИА Новости оператор БПЛА группировки войск "Восток" с позывным "Линза".
"Техника была уничтожена. Установку зенитную уничтожили. Два танка. Три дрона-камикадзе отправили и один сбросник", - сказал "Линза".
Он отметил, что также были уничтожены два пикапа ВСУ. Один из них был машиной снабжения, во втором были боевики ВСУ.
ВС РФ освободили село Новопетровское 12 сентября 2025 года. В ходе операции была восстановлена контрольная линия на ключевых направлениях, ликвидирована инфраструктура противника и обеспечена безопасность местных жителей.
ВС России нанесли удар по узлу распределения западной военной помощи ВСУ
ВС России нанесли удар по узлу распределения западной военной помощи ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
