https://ria.ru/20250916/spetsoperatsiya-2042226735.html
ВС России уничтожили два танка ВСУ в районе Новопетровского
ВС России уничтожили два танка ВСУ в районе Новопетровского - РИА Новости, 16.09.2025
ВС России уничтожили два танка ВСУ в районе Новопетровского
В ходе наступательных действий в Днепропетровской области российские беспилотники уничтожили зенитную установку, два танка и несколько автомобилей противника в... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T14:34:00+03:00
2025-09-16T14:34:00+03:00
2025-09-16T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. В ходе наступательных действий в Днепропетровской области российские беспилотники уничтожили зенитную установку, два танка и несколько автомобилей противника в районе села Новопетровское, сообщил РИА Новости оператор БПЛА группировки войск "Восток" с позывным "Линза". "Техника была уничтожена. Установку зенитную уничтожили. Два танка. Три дрона-камикадзе отправили и один сбросник", - сказал "Линза". Он отметил, что также были уничтожены два пикапа ВСУ. Один из них был машиной снабжения, во втором были боевики ВСУ. ВС РФ освободили село Новопетровское 12 сентября 2025 года. В ходе операции была восстановлена контрольная линия на ключевых направлениях, ликвидирована инфраструктура противника и обеспечена безопасность местных жителей.
https://ria.ru/20250916/uzel-2042190986.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_704dc2eb4849e17e2c8737a7747bcee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили два танка ВСУ в районе Новопетровского
Российские беспилотники уничтожили транспорт ВСУ в районе Новопетровского