ВС России уничтожили два танка ВСУ в районе Новопетровского

ВС России уничтожили два танка ВСУ в районе Новопетровского - РИА Новости, 16.09.2025

ВС России уничтожили два танка ВСУ в районе Новопетровского

16.09.2025

ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. В ходе наступательных действий в Днепропетровской области российские беспилотники уничтожили зенитную установку, два танка и несколько автомобилей противника в районе села Новопетровское, сообщил РИА Новости оператор БПЛА группировки войск "Восток" с позывным "Линза". "Техника была уничтожена. Установку зенитную уничтожили. Два танка. Три дрона-камикадзе отправили и один сбросник", - сказал "Линза". Он отметил, что также были уничтожены два пикапа ВСУ. Один из них был машиной снабжения, во втором были боевики ВСУ. ВС РФ освободили село Новопетровское 12 сентября 2025 года. В ходе операции была восстановлена контрольная линия на ключевых направлениях, ликвидирована инфраструктура противника и обеспечена безопасность местных жителей.

