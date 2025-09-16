https://ria.ru/20250916/short-list-2042298659.html

Международная премия PROBA Awards 2025 опубликовала шорт-лист

Международная премия PROBA Awards 2025 опубликовала шорт-лист - РИА Новости, 16.09.2025

Международная премия PROBA Awards 2025 опубликовала шорт-лист

Международная коммуникационная премия PROBA Awards опубликовала шорт-лист XXVI сезона, установив новый рекорд по количеству заявок — более 300 проектов,... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T18:13:00+03:00

2025-09-16T18:13:00+03:00

2025-09-16T18:13:00+03:00

россия

санкт-петербург

премии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042298373_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e35988ccf739f0755515449a5719b057.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Международная коммуникационная премия PROBA Awards опубликовала шорт-лист XXVI сезона, установив новый рекорд по количеству заявок — более 300 проектов, сообщают в организационном комитете премии. Работы оценивали свыше 70 экспертов в области маркетинга и PR из российских компаний и агентств. Организаторы отмечают значительные изменения в интересах участников: растет внимание к социальным инициативам и общественно значимым проектам. Впервые в тройку лидеров по числу заявок вошла номинация "Просвещение и образование общества" наряду с традиционно популярными категориями "Маркетинговые коммуникации" и "Корпоративные коммуникации". Председатель организационного комитета форума Baltic Weekend, генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников, комментируя итоги отбора, подчеркнул стратегическую роль премии для индустрии и ее значение в формировании стандартов профессионального уровня. "Этот рекордный по заявкам год показывает зрелость российского рынка: кейсы демонстрируют не только технологическую продвинутость, но и глубокое понимание социальной ответственности бизнеса. Особенно впечатляет рост интереса к образовательным проектам. Это сигнал о том, что наша индустрия осознает свою роль в формировании будущего страны. Премия всегда была зеркалом профессиональных амбиций, и сегодня мы видим амбиции, устремленные к созданию лучшего общества", — сказал Баранников, его слова приводит пресс-служба. В 2025 году добавлены новые номинации: "HR-бренд", "Реакция на событие", "Коллаборации брендов", "Инфлюенс-маркетинг" и "Лучшее применение технологий в продвижении". Традиционно в конкурсе представлена студенческая категория "Университет", где свои проекты могут представить студенты вузов со всей России. Кандидаты в номинации "Специалист года" проведут очные защиты перед жюри и участниками юбилейного XXV форума Baltic Weekend. Председатель жюри PROBA Awards, генеральный директор исследовательской компании PR News Лилия Глазова отметила, что в этом году собран особенно сильный пул проектов. "Мы вновь получили большое количество интересных заявок и традиционно самыми конкурентными стали маркетинговые коммуникации. В новых номинациях число участников пока не так велико, но зато хочется подчеркнуть уровень кейсов и креативность их решений. Жюри есть над чем подумать, о чем поспорить и чем вдохновиться. В целом шорт-лист PROBA Awards 2025 отражает ключевые коммуникационные тренды: рынок растет и развивается, реагирует на новые технологии, коммуникации продолжают курс на персонализацию, а антикризис никуда не исчезает", — приводит пресс-служба слова Глазовой. Победители PROBA Awards будут объявлены 25 сентября на церемонии в рамках юбилейного XXV форума Baltic Weekend, который пройдет с 24 по 26 сентября в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20250528/moskva-2019606315.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, премии