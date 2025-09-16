https://ria.ru/20250916/shojgu-2042358084.html
Удар Израиля по Дохе разрушил архитектуру переговоров, заявил Шойгу
Удар Израиля по Дохе разрушил архитектуру переговоров, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.09.2025
Удар Израиля по Дохе разрушил архитектуру переговоров, заявил Шойгу
Израильский удар 9 сентября по Дохе разрушил архитектуру переговоров между Израилем и Палестиной, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T23:56:00+03:00
2025-09-16T23:56:00+03:00
2025-09-16T23:56:00+03:00
в мире
россия
доха
израиль
сергей шойгу
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019725406_0:101:2904:1734_1920x0_80_0_0_c112e7f3167795a45fde8a578b60adf8.jpg
БАГДАД, 16 сен – РИА Новости. Израильский удар 9 сентября по Дохе разрушил архитектуру переговоров между Израилем и Палестиной, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Багдад. "На этой неделе мы лишний раз убедились, к чему приводит неконтролируемое распространение кризиса в регионе. Имею в виду израильские авиаудары по мирной столице Катара. Такие действия нельзя оправдать "точечным обстрелом"", - сказал Шойгу на встрече с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом. "Итогом стала приостановка Дохой своих посреднических усилий в палестино-израильском противостоянии. Архитектура переговоров разрушена", - заявил он. "Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства. Решительно осуждаем подобные методы", - сообщил секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20250916/netanjahu-2042345436.html
https://ria.ru/20250916/konflikt-1915630213.html
россия
доха
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019725406_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_ee7d637317438f2103fd74a507ab1395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, доха, израиль, сергей шойгу, оон
В мире, Россия, Доха, Израиль, Сергей Шойгу, ООН
Удар Израиля по Дохе разрушил архитектуру переговоров, заявил Шойгу
Шойгу заявил, что удар по Дохе разрушил архитектуру переговоров с Палестиной