Удар Израиля по Дохе разрушил архитектуру переговоров, заявил Шойгу
23:56 16.09.2025
Удар Израиля по Дохе разрушил архитектуру переговоров, заявил Шойгу
в мире
россия
доха
израиль
сергей шойгу
оон
БАГДАД, 16 сен – РИА Новости. Израильский удар 9 сентября по Дохе разрушил архитектуру переговоров между Израилем и Палестиной, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Багдад. "На этой неделе мы лишний раз убедились, к чему приводит неконтролируемое распространение кризиса в регионе. Имею в виду израильские авиаудары по мирной столице Катара. Такие действия нельзя оправдать "точечным обстрелом"", - сказал Шойгу на встрече с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом. "Итогом стала приостановка Дохой своих посреднических усилий в палестино-израильском противостоянии. Архитектура переговоров разрушена", - заявил он. "Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства. Решительно осуждаем подобные методы", - сообщил секретарь СБ РФ.
в мире, россия, доха, израиль, сергей шойгу, оон
В мире, Россия, Доха, Израиль, Сергей Шойгу, ООН
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
БАГДАД, 16 сен – РИА Новости. Израильский удар 9 сентября по Дохе разрушил архитектуру переговоров между Израилем и Палестиной, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Багдад.
"На этой неделе мы лишний раз убедились, к чему приводит неконтролируемое распространение кризиса в регионе. Имею в виду израильские авиаудары по мирной столице Катара. Такие действия нельзя оправдать "точечным обстрелом"", - сказал Шойгу на встрече с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом.
"Итогом стала приостановка Дохой своих посреднических усилий в палестино-израильском противостоянии. Архитектура переговоров разрушена", - заявил он.
"Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства. Решительно осуждаем подобные методы", - сообщил секретарь СБ РФ.
