Удар Израиля по Дохе разрушил архитектуру переговоров, заявил Шойгу

Удар Израиля по Дохе разрушил архитектуру переговоров, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.09.2025

Удар Израиля по Дохе разрушил архитектуру переговоров, заявил Шойгу

Израильский удар 9 сентября по Дохе разрушил архитектуру переговоров между Израилем и Палестиной, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе... РИА Новости, 16.09.2025

БАГДАД, 16 сен – РИА Новости. Израильский удар 9 сентября по Дохе разрушил архитектуру переговоров между Израилем и Палестиной, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Багдад. "На этой неделе мы лишний раз убедились, к чему приводит неконтролируемое распространение кризиса в регионе. Имею в виду израильские авиаудары по мирной столице Катара. Такие действия нельзя оправдать "точечным обстрелом"", - сказал Шойгу на встрече с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом. "Итогом стала приостановка Дохой своих посреднических усилий в палестино-израильском противостоянии. Архитектура переговоров разрушена", - заявил он. "Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства. Решительно осуждаем подобные методы", - сообщил секретарь СБ РФ.

