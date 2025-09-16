https://ria.ru/20250916/shojgu-2042253813.html
Шойгу обсудил с премьером Ирака российско-арабский саммит
Шойгу обсудил с премьером Ирака российско-арабский саммит - РИА Новости, 16.09.2025
Шойгу обсудил с премьером Ирака российско-арабский саммит
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ирак провел встречу с премьер-министром страны Мухаммедом Шиа ас-Судани, стороны обсудили
БАГДАД, 16 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ирак провел встречу с премьер-министром страны Мухаммедом Шиа ас-Судани, стороны обсудили российско-арабский саммит, который пройдет в середине октября в Москве, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Секретарь Совбеза передал приветствие президента России и подтвердил участие Ирака в арабо-российском саммите в октябре", - сообщили в пресс-службе. В ходе встречи Шойгу отметил, что российская сторона придает большое значение предстоящему визиту ас-Судани в Москву. Он также подчеркнул, что особую роль в российско-иракских отношениях играет сотрудничество по линии советов безопасности. "Выражаем заинтересованность в укреплении доверительного диалога, сложившегося между нами", - сказал Шойгу, слова которого привели в пресс-службе.
