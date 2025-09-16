Рейтинг@Mail.ru
Шойгу обсудил с премьером Ирака российско-арабский саммит - РИА Новости, 16.09.2025
15:58 16.09.2025
Шойгу обсудил с премьером Ирака российско-арабский саммит
Шойгу обсудил с премьером Ирака российско-арабский саммит - РИА Новости, 16.09.2025
Шойгу обсудил с премьером Ирака российско-арабский саммит
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ирак провел встречу с премьер-министром страны Мухаммедом Шиа ас-Судани, стороны обсудили РИА Новости, 16.09.2025
в мире
россия
ирак
москва
сергей шойгу
БАГДАД, 16 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ирак провел встречу с премьер-министром страны Мухаммедом Шиа ас-Судани, стороны обсудили российско-арабский саммит, который пройдет в середине октября в Москве, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Секретарь Совбеза передал приветствие президента России и подтвердил участие Ирака в арабо-российском саммите в октябре", - сообщили в пресс-службе. В ходе встречи Шойгу отметил, что российская сторона придает большое значение предстоящему визиту ас-Судани в Москву. Он также подчеркнул, что особую роль в российско-иракских отношениях играет сотрудничество по линии советов безопасности. "Выражаем заинтересованность в укреплении доверительного диалога, сложившегося между нами", - сказал Шойгу, слова которого привели в пресс-службе.
россия
ирак
москва
в мире, россия, ирак, москва, сергей шойгу
В мире, Россия, Ирак, Москва, Сергей Шойгу
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу. Архивное фото
БАГДАД, 16 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ирак провел встречу с премьер-министром страны Мухаммедом Шиа ас-Судани, стороны обсудили российско-арабский саммит, который пройдет в середине октября в Москве, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"Секретарь Совбеза передал приветствие президента России и подтвердил участие Ирака в арабо-российском саммите в октябре", - сообщили в пресс-службе.
В ходе встречи Шойгу отметил, что российская сторона придает большое значение предстоящему визиту ас-Судани в Москву. Он также подчеркнул, что особую роль в российско-иракских отношениях играет сотрудничество по линии советов безопасности.
"Выражаем заинтересованность в укреплении доверительного диалога, сложившегося между нами", - сказал Шойгу, слова которого привели в пресс-службе.
В миреРоссияИракМоскваСергей Шойгу
 
 
