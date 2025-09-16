https://ria.ru/20250916/seul-2042169670.html

Власти Сеула не будут торопиться подписывать торговое соглашение с США

СЕУЛ, 16 сен - РИА Новости. Администрация президента Республики Корея заявила во вторник, что Сеул не намерен торопиться с подписанием торгового соглашения с США по тарифам, если оно будет угрожать интересам корейских компаний, передает агентство Ренхап. Это заявление прозвучало на фоне сообщений о незначительном прогрессе в переговорах по инвестиционному пакету Сеула для Вашингтона. В конце июля Сеул и Вашингтон договорились о снижении американских пошлин на корейские товары с 25 до 15 процентов, однако официальное соглашение до сих пор не подписано из-за разногласий по деталям инвестиционного обязательства Сеула на сумму 350 миллиардов долларов США. "Правительство не может подписать соглашение, которое повлекло бы за собой крупные убытки для наших компаний, только из-за нехватки времени", - заявил высокопоставленный представитель администрации президента журналистам на условиях анонимности. По его словам, целью Сеула остаётся завершение переговоров "как можно скорее", однако правительство не согласится на условия, которые "наносят серьёзный ущерб" национальным интересам, особенно интересам корейских компаний. Чиновник подчеркнул, что президент Ли Чжэ Мён твёрдо стоит на позиции, что корейские фирмы не должны нести убытки от своих инвестиций в США. "Компании инвестируют в США, чтобы зарабатывать деньги, а не отдавать их", - добавил он. В настоящее время стороны ведут переговоры о деталях сделки, включая структуру инвестиционного пакета Сеула, планы финансирования и распределение прибыли. Дополнительное давление на корейских переговорщиков оказывает решение США снизить тарифы на японские автомобили с 27,5% до 15%, вступившее в силу во вторник. Это ставит экспорт корейских автомобилей в невыгодное положение на рынке США, где по-прежнему действуют 25-процентные пошлины. Ранее на пресс-конференции по случаю 100 дней со старта новой южнокорейской администрации президент Ли Чжэ Мен сам подчеркнул, что не намерен подписывать сделку с США только из-за временного фактора и подпишет только "разумный" документ, который был бы выгоден Южной Корее и защищал её интересы на фоне одностороннего введения США тарифов.

