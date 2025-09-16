https://ria.ru/20250916/rossija-2042174624.html

В России создали совет по защите профессиональной чести педагогов

В России создали совет по защите профессиональной чести педагогов - РИА Новости, 16.09.2025

В России создали совет по защите профессиональной чести педагогов

В России создали совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов, сообщили на сайте Минпросвещения. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T10:54:00+03:00

2025-09-16T10:54:00+03:00

2025-09-16T13:02:00+03:00

россия

сергей кравцов

общество

хорошие новости

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028102470_0:252:3126:2010_1920x0_80_0_0_fb4b6f0729de6c9bfae948e243671114.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В России создали совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов, сообщили на сайте Минпросвещения."Новый совещательный орган будет заниматься рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением и развитием системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов, а также выработкой предложений по совершенствованию соответствующего нормативно-правового регулирования", — говорится в релизе.Его основные задачи:Сопредседателями совета стали глава Минпросвещения Сергей Кравцов и руководитель Общероссийского Профсоюза образования Лариса Солодилова. Ведомство уточнило, что все решения совещательного органа носят рекомендательный характер.

https://ria.ru/20250916/minprosveschenie-2042131718.html

https://ria.ru/20250914/predmety-2041762638.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование