https://ria.ru/20250916/rossija-2042174624.html
В России создали совет по защите профессиональной чести педагогов
В России создали совет по защите профессиональной чести педагогов - РИА Новости, 16.09.2025
В России создали совет по защите профессиональной чести педагогов
В России создали совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов, сообщили на сайте Минпросвещения. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T10:54:00+03:00
2025-09-16T10:54:00+03:00
2025-09-16T13:02:00+03:00
россия
сергей кравцов
общество
хорошие новости
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028102470_0:252:3126:2010_1920x0_80_0_0_fb4b6f0729de6c9bfae948e243671114.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В России создали совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов, сообщили на сайте Минпросвещения."Новый совещательный орган будет заниматься рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением и развитием системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов, а также выработкой предложений по совершенствованию соответствующего нормативно-правового регулирования", — говорится в релизе.Его основные задачи:Сопредседателями совета стали глава Минпросвещения Сергей Кравцов и руководитель Общероссийского Профсоюза образования Лариса Солодилова. Ведомство уточнило, что все решения совещательного органа носят рекомендательный характер.
https://ria.ru/20250916/minprosveschenie-2042131718.html
https://ria.ru/20250914/predmety-2041762638.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028102470_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_5d256cb954fca4853f9ebdb1fa676611.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Сергей Кравцов, Общество, Хорошие новости, Социальный навигатор, СН_Образование
В России создали совет по защите профессиональной чести педагогов
В РФ создали совет по защите профессиональной чести и достоинства учителей