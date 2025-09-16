Рейтинг@Mail.ru
В России создали совет по защите профессиональной чести педагогов
10:54 16.09.2025 (обновлено: 13:02 16.09.2025)
В России создали совет по защите профессиональной чести педагогов
В России создали совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов, сообщили на сайте Минпросвещения.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В России создали совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов, сообщили на сайте Минпросвещения."Новый совещательный орган будет заниматься рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением и развитием системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов, а также выработкой предложений по совершенствованию соответствующего нормативно-правового регулирования", — говорится в релизе.Его основные задачи:Сопредседателями совета стали глава Минпросвещения Сергей Кравцов и руководитель Общероссийского Профсоюза образования Лариса Солодилова. Ведомство уточнило, что все решения совещательного органа носят рекомендательный характер.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В России создали совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов, сообщили на сайте Минпросвещения.
"Новый совещательный орган будет заниматься рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением и развитием системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов, а также выработкой предложений по совершенствованию соответствующего нормативно-правового регулирования", — говорится в релизе.
Его основные задачи:
  • рассмотрение заявлений по сложным и спорным ситуациям, поступившим в региональные комиссии;
  • разработка рекомендаций по этой теме.
Сопредседателями совета стали глава Минпросвещения Сергей Кравцов и руководитель Общероссийского Профсоюза образования Лариса Солодилова.
Ведомство уточнило, что все решения совещательного органа носят рекомендательный характер.
