ЕК предложила снять беспошлинный режим с части израильского экспорта

БРЮССЕЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Европейская комиссия предлагает отменить освобождение от таможенных пошлин, которое в рамках соглашения об ассоциации распространяется на 37% израильских товаров, экспортируемых в ЕС, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью телеканалу Euronews."Одной из них (мер против Израиля, предложенных Еврокомиссией. — Прим. ред.) является приостановка действия торговой части соглашения (об ассоциации ЕС с Израилем. — Прим. ред.). В 2024 году наш товарооборот с Израилем составил 42,6 миллиарда евро. Это значительная сумма. Что касается преференциального режима (особый льготный режим. — Прим. ред.), то 37% этой торговли им пользуются. Этот шаг, безусловно, обойдется Израилю дорого", — сказала она.Каллас подтвердила журналистам, что речь идет о восстановлении таможенных пошлин на эти товары.Сегодня официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что коллегия Еврокомиссии в среду одобрит предложенный главой Урсулой фон дер Ляйен пакет мер в отношении Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений.Доклад о геноциде в ГазеВо вторник независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в Газе геноцидом. Согласно опубликованному комиссией докладу, Тель-Авив преднамеренно создал условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы, а также принял меры для предотвращения рождения детей жителями Газы. По мнению комиссии, Израиль совершил четыре из пяти актов геноцида, определенных в Конвенции о предупреждении преступления и наказании за него. Так, военным ЦАХАЛ вменяют убийство палестинцев, введение тотальной осады, блокирование гуманитарной помощи, разрушение систем здравоохранения и образования, акты сексуального и гендерного насилия, нападения на детей, атаки на религиозные и культурные объекты.При этом политическое руководство страны, включая премьера Биньямина Нетаньяху, подстрекало к геноциду и несет ответственность за неспособность предотвратить его, подчеркнули в комиссии ООН.В свою очередь, МИД Израиля отверг доклад ООН. Там заявили, что документ основан на "лжи ХАМАС", и призвали распустить международную комиссию.Ситуация в ГазеПо данным администрации в Газе, в результате атак ЦАХАЛ с 7 октября 2023-го число погибших превысило 64 тысячи, среди них большинство — мирные жители. При этом, как заявляла спецдокладчик организации по Палестине Франческа Альбанезе, настоящее число жертв среди гражданского населения в анклаве может достигать 680 тысяч человек.Кроме того, население анклава столкнулось с голодом, так как в последние месяцы Тель-Авив усилил блокаду сектора Газа и препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода на этой территории — высшей, пятой фазе по Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности. До этого ООН подтверждала максимальную фазу голода лишь дважды: в 2017 году в Южном Судане и в 2011-м — в Сомали.

