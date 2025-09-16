Рейтинг@Mail.ru
Здунов и Никишина обсудили вопросы развития экспорта Мордовии
18:24 16.09.2025
Здунов и Никишина обсудили вопросы развития экспорта Мордовии
Здунов и Никишина обсудили вопросы развития экспорта Мордовии - РИА Новости, 16.09.2025
Здунов и Никишина обсудили вопросы развития экспорта Мордовии
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Рабочая встреча главы Республики Мордовия Артема Здунова и генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной прошла 16 сентября в московском офисе Группы Российского экспортного центра (Группа ВЭБ), сообщает центр."Ключевые темы обсуждения - развитие экспортного потенциала региона, поддержка экспортно ориентированных компаний, особенно малого и среднего бизнеса, а также совместные проекты по продвижению продукции под национальным брендом "Сделано в России", - говорится в сообщении."Мордовия обладает значительным экспортным потенциалом - от продукции агропромышленного комплекса до высокотехнологичных решений. Отмечаем устойчивый рост экспорта - прирост 15% год к году, причем драйвер роста - малый и средний бизнес. Для нас крайне важно, чтобы региональные компании имели доступ к современным инструментам поддержки, которые предоставляет РЭЦ. Уверен, что совместная работа позволит расширить присутствие наших производителей на внешних рынках и повысить узнаваемость бренда "Сделано в России", - подчеркнул Здунов."Для нас важно выстроить с регионами системную работу по достижению национальной цели по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта. Российский экспортный центр продолжит оказывать всестороннюю поддержку компаниям Мордовии, заинтересованным в выходе на внешние рынки. Только в прошлом году РЭЦ помог мордовскому бизнесу экспортировать товары на сумму свыше 10,3 миллиарда рублей", - отметила Никишина.В ходе встречи стороны рассмотрели возможности продвижения продукции мордовских производителей через российские национальные павильоны, открытые РЭЦ в шести странах. Отдельное внимание уделили новым механизмам взаимодействия, включая агентскую схему, которая позволит привлечь дополнительные ресурсы для эффективной работы Центра поддержки экспорта Республики Мордовия.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
российский экспортный центр (рэц), экономика, вероника никишина, артем здунов, республика мордовия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Вероника Никишина, Артем Здунов, Республика Мордовия
Здунов и Никишина обсудили вопросы развития экспорта Мордовии

Артем Здунов и Вероника Никишина обсудили вопросы развития экспорта Мордовии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
В офисе АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
В офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Рабочая встреча главы Республики Мордовия Артема Здунова и генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной прошла 16 сентября в московском офисе Группы Российского экспортного центра (Группа ВЭБ), сообщает центр.
"Ключевые темы обсуждения - развитие экспортного потенциала региона, поддержка экспортно ориентированных компаний, особенно малого и среднего бизнеса, а также совместные проекты по продвижению продукции под национальным брендом "Сделано в России", - говорится в сообщении.
"Мордовия обладает значительным экспортным потенциалом - от продукции агропромышленного комплекса до высокотехнологичных решений. Отмечаем устойчивый рост экспорта - прирост 15% год к году, причем драйвер роста - малый и средний бизнес. Для нас крайне важно, чтобы региональные компании имели доступ к современным инструментам поддержки, которые предоставляет РЭЦ. Уверен, что совместная работа позволит расширить присутствие наших производителей на внешних рынках и повысить узнаваемость бренда "Сделано в России", - подчеркнул Здунов.
"Для нас важно выстроить с регионами системную работу по достижению национальной цели по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта. Российский экспортный центр продолжит оказывать всестороннюю поддержку компаниям Мордовии, заинтересованным в выходе на внешние рынки. Только в прошлом году РЭЦ помог мордовскому бизнесу экспортировать товары на сумму свыше 10,3 миллиарда рублей", - отметила Никишина.
В ходе встречи стороны рассмотрели возможности продвижения продукции мордовских производителей через российские национальные павильоны, открытые РЭЦ в шести странах. Отдельное внимание уделили новым механизмам взаимодействия, включая агентскую схему, которая позволит привлечь дополнительные ресурсы для эффективной работы Центра поддержки экспорта Республики Мордовия.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Российский экспортный центр (РЭЦ)
Экономика
Вероника Никишина
Артем Здунов
Республика Мордовия
 
 
