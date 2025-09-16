Рейтинг@Mail.ru
16.09.2025
13:20 16.09.2025 (обновлено: 13:30 16.09.2025)
Интервидение может установить рекорд, считает Эрнст
Интервидение может установить рекорд, считает Эрнст
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" может установить рекорд по охвату зрителей, сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст. РИА Новости, 16.09.2025
культура
россия
москва
московская область (подмосковье)
константин эрнст
сергей кириенко
владимир путин
интервидение – 2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" может установить рекорд по охвату зрителей, сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст. "В принципе, главная задача - быть увиденным во многих странах мира. Аудитория конкурса - более четырех миллиардов. Если каждый четвертый в своей стране посмотрит трансляцию шоу, то это будет беспрецедентный по своему количеству аудитории проект", - сказал он на пресс-конференции во вторник. Эрнст отметил, что организаторы ставят для себя главной целью донести смысл конкурса современно и доходчиво для всех стран. Как уточнил первый замруководителя администрации президента РФ, председатель набсовета Сергей Кириенко, более четырех миллиардов 334 миллионов человек из 23 стран смогут стать зрителями конкурса "Интервидение", присоединившись к трансляции. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
россия, москва, московская область (подмосковье), константин эрнст, сергей кириенко, владимир путин, интервидение – 2025
Культура, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Константин Эрнст, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Интервидение – 2025
Жеребьевка конкурсантов "Интервидения"
Жеребьевка конкурсантов "Интервидения" . Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" может установить рекорд по охвату зрителей, сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
"В принципе, главная задача - быть увиденным во многих странах мира. Аудитория конкурса - более четырех миллиардов. Если каждый четвертый в своей стране посмотрит трансляцию шоу, то это будет беспрецедентный по своему количеству аудитории проект", - сказал он на пресс-конференции во вторник.
Эрнст отметил, что организаторы ставят для себя главной целью донести смысл конкурса современно и доходчиво для всех стран.
Как уточнил первый замруководителя администрации президента РФ, председатель набсовета Сергей Кириенко, более четырех миллиардов 334 миллионов человек из 23 стран смогут стать зрителями конкурса "Интервидение", присоединившись к трансляции.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Лавров ответил на выпад британского СМИ в сторону Интервидения
