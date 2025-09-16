https://ria.ru/20250916/rekord-2042210235.html
Интервидение может установить рекорд, считает Эрнст
Интервидение может установить рекорд, считает Эрнст - РИА Новости, 16.09.2025
Интервидение может установить рекорд, считает Эрнст
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" может установить рекорд по охвату зрителей, сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T13:20:00+03:00
2025-09-16T13:20:00+03:00
2025-09-16T13:30:00+03:00
культура
россия
москва
московская область (подмосковье)
константин эрнст
сергей кириенко
владимир путин
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041444751_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_5ec91b502cfefa2b6bbbc2bad058f036.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" может установить рекорд по охвату зрителей, сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст. "В принципе, главная задача - быть увиденным во многих странах мира. Аудитория конкурса - более четырех миллиардов. Если каждый четвертый в своей стране посмотрит трансляцию шоу, то это будет беспрецедентный по своему количеству аудитории проект", - сказал он на пресс-конференции во вторник. Эрнст отметил, что организаторы ставят для себя главной целью донести смысл конкурса современно и доходчиво для всех стран. Как уточнил первый замруководителя администрации президента РФ, председатель набсовета Сергей Кириенко, более четырех миллиардов 334 миллионов человек из 23 стран смогут стать зрителями конкурса "Интервидение", присоединившись к трансляции. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250916/lavrov-2042199362.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041444751_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_a1efabe33e986bbfafd74b5313838933.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, московская область (подмосковье), константин эрнст, сергей кириенко, владимир путин, интервидение – 2025
Культура, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Константин Эрнст, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Интервидение – 2025
Интервидение может установить рекорд, считает Эрнст
Эрнст: Интервидение может установить рекорд по охвату зрителей