Интервидение может установить рекорд, считает Эрнст

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" может установить рекорд по охвату зрителей, сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст. "В принципе, главная задача - быть увиденным во многих странах мира. Аудитория конкурса - более четырех миллиардов. Если каждый четвертый в своей стране посмотрит трансляцию шоу, то это будет беспрецедентный по своему количеству аудитории проект", - сказал он на пресс-конференции во вторник. Эрнст отметил, что организаторы ставят для себя главной целью донести смысл конкурса современно и доходчиво для всех стран. Как уточнил первый замруководителя администрации президента РФ, председатель набсовета Сергей Кириенко, более четырех миллиардов 334 миллионов человек из 23 стран смогут стать зрителями конкурса "Интервидение", присоединившись к трансляции. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

