Рейтинг@Mail.ru
Президент Латвии назвал системы ПВО стран НАТО несовершенными - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 16.09.2025 (обновлено: 12:52 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/prezident-2042194547.html
Президент Латвии назвал системы ПВО стран НАТО несовершенными
Президент Латвии назвал системы ПВО стран НАТО несовершенными - РИА Новости, 16.09.2025
Президент Латвии назвал системы ПВО стран НАТО несовершенными
Системы ПВО в странах НАТО далеки от совершенства, поскольку дорогостоящие зенитные ракеты приходится расходовать на дешевые беспилотники, заявил президент... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T12:22:00+03:00
2025-09-16T12:52:00+03:00
в мире
латвия
польша
финляндия
эдгарс ринкевичс
нато
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875343041_0:117:2902:1749_1920x0_80_0_0_a6a839ea5e7a743fbc910ecb37d3da85.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Системы ПВО в странах НАТО далеки от совершенства, поскольку дорогостоящие зенитные ракеты приходится расходовать на дешевые беспилотники, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя инцидент с дронами в воздушном пространстве Польши. "Из этой ситуации можно сделать вывод, что на данный момент системы противодронной обороны в странах НАТО все еще далеки от совершенства. Обычно дорогостоящие зенитные ракеты не используют для стрельбы по дешевым беспилотникам", - сказал Ринкевичс на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.Трансляция пресс-конференции велась на сайте офиса латвийского президента.Ринкевичс приветствовал решение НАТО провести новую операцию по усилению воздушной обороны на восточном фланге "Восточный страж".Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://ria.ru/20250915/nato-2042113533.html
https://ria.ru/20250914/nato-2041883993.html
латвия
польша
финляндия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875343041_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_14041bf028523407437c0ed71a67a4de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, польша, финляндия, эдгарс ринкевичс, нато, россия, украина, дональд туск, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Латвия, Польша, Финляндия, Эдгарс Ринкевичс, НАТО, Россия, Украина, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Президент Латвии назвал системы ПВО стран НАТО несовершенными

Ринкевичс: ПВО в НАТО несовершенна, так как ракеты расходуются на дешевые БПЛА

© AP Photo / Darko VojinovicЭдгарс Ринкевичс
Эдгарс Ринкевичс - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Эдгарс Ринкевичс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Системы ПВО в странах НАТО далеки от совершенства, поскольку дорогостоящие зенитные ракеты приходится расходовать на дешевые беспилотники, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя инцидент с дронами в воздушном пространстве Польши.
"Из этой ситуации можно сделать вывод, что на данный момент системы противодронной обороны в странах НАТО все еще далеки от совершенства. Обычно дорогостоящие зенитные ракеты не используют для стрельбы по дешевым беспилотникам", - сказал Ринкевичс на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Четыре страны НАТО сообщили о присоединении к инициативе "Восточный страж"
15 сентября, 21:47
Трансляция пресс-конференции велась на сайте офиса латвийского президента.
Ринкевичс приветствовал решение НАТО провести новую операцию по усилению воздушной обороны на восточном фланге "Восточный страж".
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Флаг Польши и НАТО - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Президент Польши подписал согласие на усиление контингента НАТО
14 сентября, 18:26
 
В миреЛатвияПольшаФинляндияЭдгарс РинкевичсНАТОРоссияУкраинаДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала