https://ria.ru/20250916/prezident-2042194547.html

Президент Латвии назвал системы ПВО стран НАТО несовершенными

Президент Латвии назвал системы ПВО стран НАТО несовершенными - РИА Новости, 16.09.2025

Президент Латвии назвал системы ПВО стран НАТО несовершенными

Системы ПВО в странах НАТО далеки от совершенства, поскольку дорогостоящие зенитные ракеты приходится расходовать на дешевые беспилотники, заявил президент... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T12:22:00+03:00

2025-09-16T12:22:00+03:00

2025-09-16T12:52:00+03:00

в мире

латвия

польша

финляндия

эдгарс ринкевичс

нато

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875343041_0:117:2902:1749_1920x0_80_0_0_a6a839ea5e7a743fbc910ecb37d3da85.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Системы ПВО в странах НАТО далеки от совершенства, поскольку дорогостоящие зенитные ракеты приходится расходовать на дешевые беспилотники, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя инцидент с дронами в воздушном пространстве Польши. "Из этой ситуации можно сделать вывод, что на данный момент системы противодронной обороны в странах НАТО все еще далеки от совершенства. Обычно дорогостоящие зенитные ракеты не используют для стрельбы по дешевым беспилотникам", - сказал Ринкевичс на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.Трансляция пресс-конференции велась на сайте офиса латвийского президента.Ринкевичс приветствовал решение НАТО провести новую операцию по усилению воздушной обороны на восточном фланге "Восточный страж".Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20250915/nato-2042113533.html

https://ria.ru/20250914/nato-2041883993.html

латвия

польша

финляндия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, польша, финляндия, эдгарс ринкевичс, нато, россия, украина, дональд туск, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия