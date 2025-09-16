https://ria.ru/20250916/pravitelstvo-2042257559.html
Правительство продолжит развивать перевозки на "Сапсанах" и "Ласточках"
2025-09-16T16:08:00+03:00
экономика
россия
москва
санкт-петербург
михаил мишустин
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Правительство РФ продолжит развивать перевозки на электропоездах "Сапсан", "Ласточка", "Финист", их количество будет поступательно наращиваться, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения. В ходе стратсессии Мишустин рассказал, что максимальные возможности подвижного состава нового поколения, который будет использоваться на ВСМ Москва – Санкт-Петербург, примерно в два раза превышают возможности электропоездов "Сапсан", "Ласточка", "Финист". "Безусловно, продолжим развивать перевозки и на них – они пользуются популярностью у пассажиров. Сотни таких составов курсируют в пригородном и дальнем сообщении, и их количество будет поступательно наращиваться", - сказал Мишустин.
