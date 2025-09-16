Рейтинг@Mail.ru
Правительство продолжит развивать перевозки на "Сапсанах" и "Ласточках" - РИА Новости, 16.09.2025
16:08 16.09.2025
Правительство продолжит развивать перевозки на "Сапсанах" и "Ласточках"
Правительство продолжит развивать перевозки на "Сапсанах" и "Ласточках"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Правительство РФ продолжит развивать перевозки на электропоездах "Сапсан", "Ласточка", "Финист", их количество будет поступательно наращиваться, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения. В ходе стратсессии Мишустин рассказал, что максимальные возможности подвижного состава нового поколения, который будет использоваться на ВСМ Москва – Санкт-Петербург, примерно в два раза превышают возможности электропоездов "Сапсан", "Ласточка", "Финист". "Безусловно, продолжим развивать перевозки и на них – они пользуются популярностью у пассажиров. Сотни таких составов курсируют в пригородном и дальнем сообщении, и их количество будет поступательно наращиваться", - сказал Мишустин.
экономика, россия, москва, санкт-петербург, михаил мишустин
Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Михаил Мишустин
Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Правительство РФ продолжит развивать перевозки на электропоездах "Сапсан", "Ласточка", "Финист", их количество будет поступательно наращиваться, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения.
В ходе стратсессии Мишустин рассказал, что максимальные возможности подвижного состава нового поколения, который будет использоваться на ВСМ МоскваСанкт-Петербург, примерно в два раза превышают возможности электропоездов "Сапсан", "Ласточка", "Финист".
"Безусловно, продолжим развивать перевозки и на них – они пользуются популярностью у пассажиров. Сотни таких составов курсируют в пригородном и дальнем сообщении, и их количество будет поступательно наращиваться", - сказал Мишустин.
Стратегическая сессия Развитие скоростного транспортного сообщения в Координационном центре правительства РФ. 16 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами
