В Волгограде локализовали возгорание сухой растительности

В Волгограде локализовали возгорание сухой растительности

волгоград

кировский район

россия

происшествия

ВОЛГОГРАД, 16 сен - РИА Новости. Возгорание сухой растительности на площади 3 тысячи квадратных метров локализовано в Кировском районе Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Волгоградской области. Ранее управление сообщало, что во вторник загорелась сухая растительность в Кировском районе Волгограда, площадь пожара - 3 тысячи квадратных метров. "16.55 – локализация", - сообщили в ГУМЧС.

волгоград, кировский район, россия, происшествия