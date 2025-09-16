https://ria.ru/20250916/pozhar-2042288848.html
В Волгограде локализовали возгорание сухой растительности
Возгорание сухой растительности на площади 3 тысячи квадратных метров локализовано в Кировском районе Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T17:40:00+03:00
2025-09-16T17:40:00+03:00
2025-09-16T17:40:00+03:00
волгоград
кировский район
россия
происшествия
ВОЛГОГРАД, 16 сен - РИА Новости. Возгорание сухой растительности на площади 3 тысячи квадратных метров локализовано в Кировском районе Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Волгоградской области. Ранее управление сообщало, что во вторник загорелась сухая растительность в Кировском районе Волгограда, площадь пожара - 3 тысячи квадратных метров. "16.55 – локализация", - сообщили в ГУМЧС.
волгоград
кировский район
россия
волгоград, кировский район, россия, происшествия
Волгоград, Кировский район, Россия, Происшествия
