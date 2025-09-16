Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала аферистов, предлагавших бойцам СВО вернуться домой за деньги
11:46 16.09.2025
ФСБ задержала аферистов, предлагавших бойцам СВО вернуться домой за деньги
ФСБ задержала аферистов, предлагавших бойцам СВО вернуться домой за деньги
происшествия
санкт-петербург
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Задержаны посредники, предлагавшие участникам специальной военной операции вернуться домой по липовым справкам за 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти. "В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанные граждане предлагали военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины, за денежное вознаграждение в размере 3,5 миллионов рублей организовать госпитализацию и последующее увольнение с постановкой фиктивного медицинского диагноза при мнимом содействии сотрудников ФСБ России", - говорится в сообщении пресс-службы. Военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградскому военному округу в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 (Посредничество во взяточничестве) УК РФ. В пресс-службе подчеркнули, что сейчас идет установление возможной причастности злоумышленников к аналогичным эпизодам противоправной деятельности на территории региона, а также поиск всех лиц, пострадавших от их противоправной деятельности.
санкт-петербург
украина
россия
происшествия, санкт-петербург, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала аферистов, предлагавших бойцам СВО вернуться домой за деньги

ФСБ задержала предлагавших бойцам СВО вернуться домой за 3,5 млн руб посредников

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Задержаны посредники, предлагавшие участникам специальной военной операции вернуться домой по липовым справкам за 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанные граждане предлагали военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины, за денежное вознаграждение в размере 3,5 миллионов рублей организовать госпитализацию и последующее увольнение с постановкой фиктивного медицинского диагноза при мнимом содействии сотрудников ФСБ России", - говорится в сообщении пресс-службы.
Военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградскому военному округу в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 (Посредничество во взяточничестве) УК РФ.
В пресс-службе подчеркнули, что сейчас идет установление возможной причастности злоумышленников к аналогичным эпизодам противоправной деятельности на территории региона, а также поиск всех лиц, пострадавших от их противоправной деятельности.
28.07.2025
Брак инспектора по воинскому учету с погибшим бойцом СВО признали фиктивным
28 июля, 22:37
 
Происшествия Санкт-Петербург Украина Россия Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Заголовок открываемого материала