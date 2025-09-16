https://ria.ru/20250916/posredniki-2042185972.html

ФСБ задержала аферистов, предлагавших бойцам СВО вернуться домой за деньги

ФСБ задержала аферистов, предлагавших бойцам СВО вернуться домой за деньги - РИА Новости, 16.09.2025

ФСБ задержала аферистов, предлагавших бойцам СВО вернуться домой за деньги

Задержаны посредники, предлагавшие участникам специальной военной операции вернуться домой по липовым справкам за 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T11:46:00+03:00

2025-09-16T11:46:00+03:00

2025-09-16T11:46:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Задержаны посредники, предлагавшие участникам специальной военной операции вернуться домой по липовым справкам за 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти. "В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанные граждане предлагали военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины, за денежное вознаграждение в размере 3,5 миллионов рублей организовать госпитализацию и последующее увольнение с постановкой фиктивного медицинского диагноза при мнимом содействии сотрудников ФСБ России", - говорится в сообщении пресс-службы. Военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградскому военному округу в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 (Посредничество во взяточничестве) УК РФ. В пресс-службе подчеркнули, что сейчас идет установление возможной причастности злоумышленников к аналогичным эпизодам противоправной деятельности на территории региона, а также поиск всех лиц, пострадавших от их противоправной деятельности.

https://ria.ru/20250728/brak-2032037521.html

санкт-петербург

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)