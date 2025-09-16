У России нет желания воевать с Польшей, заявил посол в Лондоне

https://ria.ru/20250916/posol-2042164265.html

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. У России нет ни целей в Польше, ни желания вести конфронтацию с Варшавой или всем НАТО, в отличие от Киева, желающего втянуть Польшу в столкновение с РФ, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин. "Очевидно, что у России нет целей, во-первых, в Польше. И у нас нет желания вести конфронтацию с Польшей или со странами НАТО. Мы об этом неоднократно заявляли. А вот у другой стороны, у Киева, такой мотивации и таких желаний много. Это очевидно всем. И это, конечно же, желание втянуть Польшу в конфронтацию с Россией", - сказал Келин в эфире "России 24". Ранее британский МИД вызвал Келина из-за якобы нарушений воздушного пространства в Польше. На встрече британские дипломаты, как сообщало российское посольство, не смогли доказать факта нарушения воздушного пространства Польши. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Румынское министерство национальной обороны ранее сообщило, что в субботу вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населению. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван в воскресенье вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.

