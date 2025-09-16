https://ria.ru/20250916/polsha-2042248726.html

Посол России обвинил Польшу в эскалации напряженности

Посол России обвинил Польшу в эскалации напряженности - РИА Новости, 16.09.2025

Посол России обвинил Польшу в эскалации напряженности

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин указал МИД Дании, что отсутствие ответа Польши на предложение России о консультациях по инциденту с БПЛА способствуют РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T15:41:00+03:00

2025-09-16T15:41:00+03:00

2025-09-16T15:41:00+03:00

в мире

россия

польша

украина

владимир барбин

дональд туск

урсула фон дер ляйен

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041276366_0:9:1000:572_1920x0_80_0_0_6ebe7330026935813d3b206dafe204aa.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин указал МИД Дании, что отсутствие ответа Польши на предложение России о консультациях по инциденту с БПЛА способствуют дальнейшей эскалации напряженности, сообщили в российском посольстве. Посол был вызван в МИД Дании по поводу якобы преднамеренного нарушения беспилотником воздушного пространства Польши. "В ходе беседы Барбин акцентировал внимание статс-секретаря датского внешнеполитического ведомства Л.Макон на готовности Министерства обороны России провести консультации с Министерством обороны Польши… Указал, что отсутствие конструктивного ответа на предложение о консультациях и та поспешность, с которой страны НАТО обвиняют в произошедшем Россию и наращивают военное присутствие в пограничных с Россией государствах, лишь способствуют дальнейшей эскалации напряженности и свидетельствуют о заряженности стран альянса на продолжение конфликта на Украине", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале. Глава дипмиссии также добавил в ходе беседы, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. "Максимальная же дальность полета применявшихся в ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км", - говорится в сообщении посольства. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дальность полета примененных ВС РФ в массированном ударе по украинскому ВПК беспилотников, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров, заявили ранее в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250916/volodin-2042225841.html

https://ria.ru/20250915/polsha-2042097392.html

https://ria.ru/20250915/sikorskiy-2041986444.html

россия

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, польша, украина, владимир барбин, дональд туск, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, евросоюз