В Варшаве за пуск дрона задержали двух граждан Украины и Белоруссии

2025-09-16T11:38:00+03:00

2025-09-16T11:38:00+03:00

2025-09-16T12:27:00+03:00

ВАРШАВА, 16 сен — РИА Новости. Граждане Украины и Белоруссии задержаны за полет дрона над резиденциями президента и премьера Польши, сообщил РИА Новости представитель варшавской полиции. Минувшим вечером премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над правительственными зданиями на улице Бельведерской (резиденция президента. — Прим. ред.) и Парковой (резиденция премьера. — Прим. ред.) был обезврежен дрон и что задержаны двое граждан Белоруссии. "После проверки документов и установления личностей оказалось, что речь идет о гражданине Украины 21 года и гражданке Белоруссии 17 лет", — рассказал собеседник агентства. Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Москву в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС Российской Федерации по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.

