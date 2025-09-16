Рейтинг@Mail.ru
11:27 16.09.2025
МИД Китая не подтвердил информацию о переговорах Си Цзиньпина и Трампа
в мире
китай
сша
си цзиньпин
дональд трамп
скотт бессент
ПЕКИН, 16 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь пока не подтвердил, что лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп готовятся провести переговоры в пятницу. Ранее Трамп заявил в соцсети Truth Social заявил, что торговые переговоры между США и Китаем прошли успешно, и что он поговорит с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу. "Дипломатия глав государств играет исключительно стратегическую руководящую роль в китайско-американских отношениях. Что касается вашего конкретного вопроса, в настоящее время у меня нет информации, которую я мог бы предоставить", - заявил дипломат на просьбу подтвердить, что лидеры двух стран действительно проведут в пятницу телефонные переговоры. Ранее глава американского минфина Скотт Бессент сообщил, что США и Китай достигли рамочного соглашения по сделке относительно TikTok. По словам Трампа, в ходе запланированного на пятницу разговора с Си Цзиньпином он намерен получить подтверждение условий сделки по будущему социальной сети TikTok в США.
в мире, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп, скотт бессент
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Дональд Трампа и Си Цзиньпин
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трампа и Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 16 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь пока не подтвердил, что лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп готовятся провести переговоры в пятницу.
Ранее Трамп заявил в соцсети Truth Social заявил, что торговые переговоры между США и Китаем прошли успешно, и что он поговорит с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу.
"Дипломатия глав государств играет исключительно стратегическую руководящую роль в китайско-американских отношениях. Что касается вашего конкретного вопроса, в настоящее время у меня нет информации, которую я мог бы предоставить", - заявил дипломат на просьбу подтвердить, что лидеры двух стран действительно проведут в пятницу телефонные переговоры.
Ранее глава американского минфина Скотт Бессент сообщил, что США и Китай достигли рамочного соглашения по сделке относительно TikTok. По словам Трампа, в ходе запланированного на пятницу разговора с Си Цзиньпином он намерен получить подтверждение условий сделки по будущему социальной сети TikTok в США.
