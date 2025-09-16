https://ria.ru/20250916/peregovory-2042182476.html

МИД Китая не подтвердил информацию о переговорах Си Цзиньпина и Трампа

МИД Китая не подтвердил информацию о переговорах Си Цзиньпина и Трампа - РИА Новости, 16.09.2025

МИД Китая не подтвердил информацию о переговорах Си Цзиньпина и Трампа

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь пока не подтвердил, что лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп готовятся провести переговоры в пятницу. РИА Новости, 16.09.2025

ПЕКИН, 16 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь пока не подтвердил, что лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп готовятся провести переговоры в пятницу. Ранее Трамп заявил в соцсети Truth Social заявил, что торговые переговоры между США и Китаем прошли успешно, и что он поговорит с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу. "Дипломатия глав государств играет исключительно стратегическую руководящую роль в китайско-американских отношениях. Что касается вашего конкретного вопроса, в настоящее время у меня нет информации, которую я мог бы предоставить", - заявил дипломат на просьбу подтвердить, что лидеры двух стран действительно проведут в пятницу телефонные переговоры. Ранее глава американского минфина Скотт Бессент сообщил, что США и Китай достигли рамочного соглашения по сделке относительно TikTok. По словам Трампа, в ходе запланированного на пятницу разговора с Си Цзиньпином он намерен получить подтверждение условий сделки по будущему социальной сети TikTok в США.

