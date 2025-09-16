https://ria.ru/20250916/nato-2042350475.html

Стубб рассказал о новой операции НАТО

Стубб рассказал о новой операции НАТО

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Операция НАТО "Восточный страж" на начальном этапе будет обеспечивать укрепление ПВО Польши, а в дальнейшем - всей восточной границы Финляндии и Норвегии, заявил во вторник президент Финляндии Александр Стубб. Генсек НАТО Марк Рютте заявил 12 сентября, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), означающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. На следующий день генштаб армии Польши сообщил, что реализация операции НАТО "Восточный страж" началась. "На прошлой неделе прошли консультации по четвертой статье… после чего Eastern Sentry, цель которой на начальном этапе - обеспечить укрепление противовоздушной обороны Польши, а в дальнейшем - всей восточной границы Финляндии и Норвегии", - сказал Стубб журналистам. Трансляцию его пресс-конференции вело издание Ilta-Sanomat. Финский премьер Петтери Орпо заявил в субботу, что укрепление восточного фланга НАТО в рамках операции "Восточный страж" будет распространяться и на Финляндию. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

