Мишустин рассказал о планируемом маршруте ВСМ

Мишустин: планируемый маршрут ВСМ Москва-Петербург составит 679 километров
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Планируемый маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург составит 679 километров, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию скоростного транспортного сообщения.
"В начале прошлого года был дан старт первой высокоскоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом... Планируемый маршрут составит 679 километров", - сообщил Мишустин.
Он также отметил, что общая протяженность будущей российской сети ВСМ должна составить свыше 4,5 тысяч километров. ВСМ, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут от столицы до Минска, Екатеринбурга, Адлера, Рязани, напомнил премьер.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.