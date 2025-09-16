https://ria.ru/20250916/mishustin-2042255534.html

Мишустин рассказал о планируемом маршруте ВСМ

Мишустин рассказал о планируемом маршруте ВСМ - РИА Новости, 16.09.2025

Мишустин рассказал о планируемом маршруте ВСМ

Планируемый маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург составит 679 километров, сообщил глава правительства РФ Михаил... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T16:02:00+03:00

2025-09-16T16:02:00+03:00

2025-09-16T16:16:00+03:00

москва

санкт-петербург

россия

михаил мишустин

транспорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042254000_0:242:3212:2048_1920x0_80_0_0_3eafb6ce2ab16ca6e205a7823c52a8b7.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Планируемый маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург составит 679 километров, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию скоростного транспортного сообщения. "В начале прошлого года был дан старт первой высокоскоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом... Планируемый маршрут составит 679 километров", - сообщил Мишустин. Он также отметил, что общая протяженность будущей российской сети ВСМ должна составить свыше 4,5 тысяч километров. ВСМ, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут от столицы до Минска, Екатеринбурга, Адлера, Рязани, напомнил премьер. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

https://realty.ria.ru/20250916/mishustin-2042250693.html

москва

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, санкт-петербург, россия, михаил мишустин, транспорт