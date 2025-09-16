Рейтинг@Mail.ru
Глава Минпросвещения допустил повышение зарплаты учителей
02:40 16.09.2025
Глава Минпросвещения допустил повышение зарплаты учителей
общество
россия
владивосток
сергей кравцов
дмитрий чернышенко
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Минпросвещения допускает повышение зарплаты учителей по всей стране, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов на полях Восточного экономического форума."Зарплата должна быть понятной, прозрачной и не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются. И я не исключаю, что будет повышение заработной платы", — сказал он.По словам Кравцова, Минпросвещения и Минтруд совместно следят, чтобы средний уровень зарплаты учителей не оказался ниже средней зарплаты по регионам."Соответственно, в зависимости от того, как растет средняя зарплата по региону — растет зарплата учителя", — добавил министр.В марте вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о планах утвердить новую систему оплаты труда педагогов в 2026 году, а с 2027 года внедрить ее во всех образовательных организациях.Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса ДВФУ. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
россия
владивосток
общество, россия, владивосток, сергей кравцов, дмитрий чернышенко, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Глава Минпросвещения допустил повышение зарплаты учителей

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Минпросвещения допускает повышение зарплаты учителей по всей стране, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов на полях Восточного экономического форума.
"Зарплата должна быть понятной, прозрачной и не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются. И я не исключаю, что будет повышение заработной платы", — сказал он.
По словам Кравцова, Минпросвещения и Минтруд совместно следят, чтобы средний уровень зарплаты учителей не оказался ниже средней зарплаты по регионам.
"Соответственно, в зависимости от того, как растет средняя зарплата по региону — растет зарплата учителя", — добавил министр.
В марте вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о планах утвердить новую систему оплаты труда педагогов в 2026 году, а с 2027 года внедрить ее во всех образовательных организациях.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса ДВФУ. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Общество Россия Владивосток Сергей Кравцов Дмитрий Чернышенко Дальневосточный федеральный университет ВЭФ-2025
 
 
