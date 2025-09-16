https://ria.ru/20250916/medknizhka-2042132205.html
В России продлили переход на электронные медкнижки
В России продлили переход на электронные медкнижки - РИА Новости, 16.09.2025
В России продлили переход на электронные медкнижки
Переходный период, в течение которого разрешено вести бумажные медицинские книжки, продлили в России до 1 сентября 2026 года, это даст время гражданам... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T02:51:00+03:00
2025-09-16T02:51:00+03:00
2025-09-16T02:51:00+03:00
общество
россия
юлия дрожжина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40790/30/407903000_0:101:3071:1828_1920x0_80_0_0_b7cb7207b0c6f05a38b659b9acc70935.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Переходный период, в течение которого разрешено вести бумажные медицинские книжки, продлили в России до 1 сентября 2026 года, это даст время гражданам адаптироваться к электронному формату, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. "Переход на электронные медицинские книжки идет постепенно, и до 1 сентября 2026 года, согласно приказу Минздрава России, работодатели и работники смогут пользоваться как бумажным, так и электронным форматом. Фактически продление переходного периода дает время организациям и самим работникам адаптироваться к цифровому формату", - сказала Дрожжина. Она напомнила, что электронные медкнижки начали выдавать в России с сентября 2023 года. По ее словам, в них, как и в бумажных, фиксируются все необходимые данные о прохождении медосмотров, прививках, гигиенической подготовке и анализах. "Медкнижка обязательна для тех, кто работает с продуктами питания, питьевой водой, в сфере образования, медицины, коммунальных и бытовых услуг и так далее", - отметила Дрожжина. Парламентарий подчеркнула, что бумажные медкнижки, выданные ранее, будут действовать до полного заполнения страниц. "Внедрение электронных медкнижек - часть масштабной цифровизации здравоохранения, и по мере расширения их применения система станет удобнее, прозрачнее и безопаснее как для работодателей, так и для сотрудников", - заключила она.
https://ria.ru/20240905/medknizhka-1598399343.html
https://ria.ru/20250122/gosduma-1995049550.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40790/30/407903000_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b0097456a52c77b356bb083b2324e7f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, юлия дрожжина, госдума рф
Общество, Россия, Юлия Дрожжина, Госдума РФ
В России продлили переход на электронные медкнижки
Переход на электронные медкнижки продлили до 1 сентября 2026 года
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Переходный период, в течение которого разрешено вести бумажные медицинские книжки, продлили в России до 1 сентября 2026 года, это даст время гражданам адаптироваться к электронному формату, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
"Переход на электронные медицинские книжки идет постепенно, и до 1 сентября 2026 года, согласно приказу Минздрава России
, работодатели и работники смогут пользоваться как бумажным, так и электронным форматом. Фактически продление переходного периода дает время организациям и самим работникам адаптироваться к цифровому формату", - сказала Дрожжина
.
Она напомнила, что электронные медкнижки начали выдавать в России с сентября 2023 года. По ее словам, в них, как и в бумажных, фиксируются все необходимые данные о прохождении медосмотров, прививках, гигиенической подготовке и анализах.
"Медкнижка обязательна для тех, кто работает с продуктами питания, питьевой водой, в сфере образования, медицины, коммунальных и бытовых услуг и так далее", - отметила Дрожжина.
Парламентарий подчеркнула, что бумажные медкнижки, выданные ранее, будут действовать до полного заполнения страниц.
"Внедрение электронных медкнижек - часть масштабной цифровизации здравоохранения, и по мере расширения их применения система станет удобнее, прозрачнее и безопаснее как для работодателей, так и для сотрудников", - заключила она.