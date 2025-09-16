https://ria.ru/20250916/medknizhka-2042132205.html

В России продлили переход на электронные медкнижки

В России продлили переход на электронные медкнижки - РИА Новости, 16.09.2025

В России продлили переход на электронные медкнижки

Переходный период, в течение которого разрешено вести бумажные медицинские книжки, продлили в России до 1 сентября 2026 года, это даст время гражданам... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Переходный период, в течение которого разрешено вести бумажные медицинские книжки, продлили в России до 1 сентября 2026 года, это даст время гражданам адаптироваться к электронному формату, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. "Переход на электронные медицинские книжки идет постепенно, и до 1 сентября 2026 года, согласно приказу Минздрава России, работодатели и работники смогут пользоваться как бумажным, так и электронным форматом. Фактически продление переходного периода дает время организациям и самим работникам адаптироваться к цифровому формату", - сказала Дрожжина. Она напомнила, что электронные медкнижки начали выдавать в России с сентября 2023 года. По ее словам, в них, как и в бумажных, фиксируются все необходимые данные о прохождении медосмотров, прививках, гигиенической подготовке и анализах. "Медкнижка обязательна для тех, кто работает с продуктами питания, питьевой водой, в сфере образования, медицины, коммунальных и бытовых услуг и так далее", - отметила Дрожжина. Парламентарий подчеркнула, что бумажные медкнижки, выданные ранее, будут действовать до полного заполнения страниц. "Внедрение электронных медкнижек - часть масштабной цифровизации здравоохранения, и по мере расширения их применения система станет удобнее, прозрачнее и безопаснее как для работодателей, так и для сотрудников", - заключила она.

