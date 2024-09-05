Медицинская книжка: как оформить, электронная версия и продление

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Оформить медкнижку для работы - обязательное требование для представителей разных профессий. Где можно сделать документ, каких врачей официально нужно пройти для того, чтобы получить личную медицинскую книжку, сколько стоит медосмотр и ее оформление, через какое время придется сделать вновь - в материале РИА Новости.
Медицинская книжка
Личная медицинская книжка - документ, который является обязательным атрибутом для представителей ряда профессий и производств, деятельность которых напрямую связана с изготовлением, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, работой в медицинских организациях, на транспорте, во вредных производствах.
Внешний вид медицинской книжки, порядок ее оформления, срок действия и другие важные моменты прописаны в нормативных актах, среди которых - Трудовой кодекс РФ, Письмо Министерства здравоохранения РФ от 7 августа 2000 года №1100/2196-0-117, приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 “О личной медицинской книжке и санитарном паспорте” и другие.
Для чего нужна медкнижка
Главное предназначение медицинской книжки - служить официальным подтверждением того, что ее владелец здоров и не страдает заболеваниями, которые могут представлять опасность для других людей.
Как прописано в статьях 69, 212 и 213 Трудового кодекса РФ, работодатели обязаны не только организовывать предварительный медосмотр при поступлении сотрудника на работу, но и периодически проводить подобные мероприятия в течение всей трудовой деятельности работника. Порядок их проведения прописан в приказе Минздрава РФ от 28.01.2021 г. № 29н "Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".
Отдел в супермаркете
Кому нужна
Примерный перечень профессий, представители которых обязаны оформлять себе медицинские книжки, а также периодически проходить соответствующую аттестацию, прописан в письме Минздрава под номером 110/2196-0-117.
В него входят граждане, которые занимаются:
- медицинским обслуживанием населения;
- транспортировкой, переработкой, хранением и реализацией продуктов питания и питьевой воды;
- обучением и воспитанием детей;
- обслуживанием населения в учреждениях здравоохранения;
- коммунальным и бытовым обслуживанием (сюда входят санитарно-гигиенические услуги, сфера туризма, транспортные и спортивно-оздоровительные услуги).
Помимо этого медицинские книжки нужны работникам общепита, водителям, продавцам продовольственных, комиссионных, промышленных и парфюмерно-косметических товаров, а также тем гражданам, которые занимаются оказанием ассенизаторских услуг и обслуживанием канализационных сетей.
Как оформить медкнижку
Получить личную медкнижку гражданин может как самостоятельно, так и через ту организацию, в которой он уже трудится либо только планирует устроиться туда на работу.
Куда обращаться
Оформить медкнижку в обычной поликлинике не получится. Здесь можно сдать только некоторые анализы, необходимые для ее получения.
Оформлением медицинских книжек занимаются центры гигиены и эпидемиологии, а также частные медучреждения, у которых имеется соответствующая лицензия Роспотребнадзора. После полного осмотра результаты заносятся в базу данных ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии”.
Необходимые документы
Российский паспорт в руке девушки
Оформление медицинской книжки не требует большого количества бумаг. Из необходимых документов нужно предоставить:
- заявление на получение медкнижки;
- паспорт;
- цветную или черно-белую фотографию размером 3х4;
- квитанцию об оплате.
Иногда могут потребоваться и другие документы. Например, результат последней флюорографии (для здорового человека срок ее действия составляет 1 год), предыдущая медкнижка (если таковая имеется), а также прививочный паспорт (опять же, если он есть в наличии).
Каких врачей надо пройти
Как правило, нужно пройти следующих врачей:
- терапевт;
- лор;
- дерматовенеролог;
- стоматолог;
- психиатр-нарколог;
- гинеколог — для женщин.
При прохождении медицинского медосмотра у гражданина запросят прививочный сертификат, согласно Национальному календарю профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям (приказ МЗ РФ от 06.12.2021 г. № 1122н).
В зависимости от вида работы, которой занимается сотрудник, список специалистов может варьироваться. Например, работники, которые контактируют с пищевыми продуктами, обязаны пройти осмотр у врача-оториноларинголога, врача-дерматовенеролога, врача-стоматолога и сдать следующие анализы:
- исследование крови на сифилис;
- исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем — по эпидпоказаниям;
- исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем — не реже одного раза в год либо по эпидпоказаниям;
- мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу, в дальнейшем — по медицинским и эпидпоказаниям.
Специалисты, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения, проходят для оформления медицинской книжки оториноларинголога, дерматовенеролога, стоматолога. Анализы, которые им нужно сдать:
- исследование крови на сифилис;
- мазки на гонорею при поступлении на работу;
- исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям.
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике
Какие необходимы анализы и исследования
Для оформления медицинской книжки гражданину, как правило, нужны следующие анализы и исследования:
- общие анализы мочи и крови;
- биохимический анализ крови;
- анализ на гельминтозы;
- анализ кала на кишечные инфекции;
- анализ крови на сифилис;
- обследование на скрытые половые инфекции;
- мазок и обследование у гинеколога (женщинам);
- флюорографическое исследование.
Сколько стоит
Стоимость прохождения медосмотра зависит от того, какой медцентр его проводит. В целом же цена медицинской книжки составляет в среднем от 2 000 до 5 000 рублей, причем примерно тысячу рублей нужно будет заплатить за прохождение гигиенического обучения и чистый бланк медкнижки.
Также на стоимость оформления влияет количество исследований, которые необходимо пройти работнику — чем их больше, тем цена документа выше. По закону ответственность за оплату медицинского осмотра сотрудников ложится на работодателя.
Срок оформления
Срок оформления медицинской книжки обычно составляет три - пять дней, все зависит от количества и сложности необходимых анализов. К исследованиям, результат которых можно получить только через продолжительное время относятся:
- анализ на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф;
- мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка.
Срок действия
Представителям большинства профессий, которым положена медкнижка, нужно проходить периодические медицинские осмотры, данные которых вносятся в документ. Срок действия личной медицинской книжки варьируется от одного до двух лет, в зависимости от сферы деятельности ее владельца (определено в приказе МЗ РФ от 28.01.2022 г. № 29н).
Электронная медицинская книжка
Приказом Минздрава России от 18.02.2022 № 90н был утвержден новый порядок учета и выдачи медицинских книжек, в том числе - в форме электронного документа. Новый порядок должен был вступить в силу с 1 сентября 2023 года, но Министерство здравоохранения РФ отложило введение электронных медкнижек до 1 сентября 2024 года (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.08.2023 № 429н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 90н).
Как следует из документа, подать заявление для оформления личной медицинской книжки в электронном виде гражданин сможет через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) "при условии прохождения гражданином процедуры идентификации и аутентификации в порядке, установленном правительством Российской Федерации". Заявление должно быть подписано простой электронной подписью.
В новую форму книжки внесли:
- место регистрации;
- наименования специальности и должности;
- ИНН и ОГРН работодателя;
- заключения по предварительным или периодическим медосмотрам;
- дату проведения очередного медосмотра;
- дату проведения очередной профессиональной гигиенической подготовки.
Медицинские книжки будут оформлять в подсистеме электронных личных медицинских книжек: Федеральной государственной информационной системе сведений санитарно-эпидемиологического характера (подсистема ЭЛМК). При этом работник, который перешел на электронную медкнижку, может получить аналог и на бумажном носителе. Для этого надо подать заявление в центр гигиены и эпидемиологии. Бумажный вариант документа подтвердит содержание медицинской книжки онлайн (п. 14 Порядка № 90н). То, что в документе те же сведения, что и в электронной медкнижке, подтвердит подпись специалиста центра гигиены и эпидемиологии и печать учреждения.
Продление медицинской книжки
После того, как срок действия медицинского осмотра истёк, личную медицинскую книжку не нужно менять на новую. Ее можно продлить, для этого гражданину придется заново пройти тех врачей и выполнить исследования, которые к этому моменту потеряли актуальность. Кстати, далеко не всех специалистов необходимо проходить ежегодно.
После того, как обследование будет завершено, его результаты заносят в документ, и книжка продлевается.
Ответственность за отсутствие медкнижки
Ответственность для граждан предусмотрена не только за использование подложного документа, но и за отсутствие медкнижки у тех, кому она необходима по закону.
Так, в соответствии со ст. 55 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”за отсутствие у работников медкнижки может последовать ответственность в соответствии со ст.6.3 КоАП.
Подобное нарушение может грозить юридическим лицам штрафом до 20 000 рублей, также может быть назначено приостановление деятельности организации на 90 суток.
Очередь на прием к психиатру в медицинском центре
По статье 236 УК РФ, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к массовому заболеванию или отравлению людей либо создало угрозу наступления таких последствий, налагается штраф от 500 000 до 700 000 рублей. Гражданина могут лишить свободы на срок до двух лет, а также на три года запретить ему заниматься определенной деятельностью или назначить исправительные работы.
Как проверить подлинность медкнижки
Оформить медицинскую книжку без прохождения врачей нельзя, ведь в нее должны вносить самые последние данные о здоровье. При этом в Интернете существует множество сайтов, которые предлагают услугу якобы полностью законно. Связываться с подобными ресурсами и покупать поддельный документ не стоит - это может грозить уголовной ответственностью и продавцу, и покупателю на основании ст. 327 УК РФ.
Распознать фальшивку можно по ряду признаков. Так, у подлинной медкнижки должны быть водяные знаки на каждой странице, а также официальная печать, голограмма и нанесенный напечатанный номер. Также подделки могут заметно отличаться от оригинала качеством бумаги, расплывчатыми цифрами и написанными от руки данными владельца.
Чтобы удостовериться в легальности документа, полученного в Москве, можно проверить его в соответствующем реестре.
Обязанности работодателя в отношении медицинских книжек
Обязанности работодателя регулируются законом - статьей 213 ТК РФ. В ней указано, что оплата медицинского осмотра и гигиенического обучения сотрудников лежит на организации. Кроме того, работодателю рекомендовано (письмо Роспотребнадзора от 10.11.2015 № 01/13734-15-32) проверять наличие медицинской книжки у работника и ее подлинность, так как именно на него ложится ответственность за ложные данные.
Советы экспертов
Одна из последних страниц медкнижки должна содержать сведения о пройденной гражданином профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. Как прописано в соответствующей инструкции, которая содержится в приложении к приказу Минздрава России от 29.06.2000 г. № 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций", процедуры обязательны для “должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения”.
Гигиеническая подготовка проводится при приеме специалиста на работу, а после - ежегодно либо каждые два года (в зависимости от того, к какой категории работников он относится).
В той же инструкции прописано, что “аттестация… по результатам профессиональной гигиенической подготовки проводится в центрах государственного санитарно-эпидемиологического надзора… в форме собеседования или тестового контроля”.