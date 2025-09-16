Кузнецов будет находиться в режиме закрытого содержания при выдаче в ФРГ
Кузнецов при выдаче в ФРГ будет в тюрьме с режимом "закрытого содержания"
© Getty Images / Massimiliano DonatiСергей Кузнецов после заседания суда в Болонье
Сергей Кузнецов после заседания суда в Болонье. Архивное фото
РИМ, 16 сен – РИА Новости. Фигурант дела о подрыве газопроводов "Северный поток", гражданин Украины Сергей Кузнецов в случае окончательной выдачи в Германию будет находиться в тюрьме с режимом "закрытого содержании", но не в изоляции, говорится в распоряжении суда Болоньи об экстрадиции, поступившем в РИА Новости.
"В конкретном случае Кузнецов не будет помещен в "изоляцию", а лишь подвергнут закрытому режиму и возражения защиты неуместны", – говорится в документе.
Согласно информации, поступившей по запросу из генеральной прокуратуры ФРГ, Кузнецов будет находиться в пространстве с личной площадью 3,7 квадратных метра, которые превышают установленную норму в три квадратных метра. "Критерий наличия индивидуального пространства не менее 3 метров относится именно к "закрытому режиму", то есть к такому тюремному режиму, при котором заключенный проводит большую часть дня в своей камере, что не исключает осуществления определенных видов деятельности в общих помещениях и на открытом воздухе", - говорится в документе. Ситуацию с условиями тюремного заключения защита Кузнецова приводила в качестве довода о недопустимости экстрадиции украинца.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил заседание по вопросу его экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
