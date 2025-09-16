Рейтинг@Mail.ru
Глава РАН оценил исследования вакцины от рака в России
07:23 16.09.2025
Глава РАН оценил исследования вакцины от рака в России
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Российские ученые сегодня делают важные открытия в области медицины, уже можно говорить об обнадеживающих результатах по созданию вакцины для профилактики и лечения некоторых видов рака и других заболеваний, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается работой над персонализированной отечественной онковакциной от рака, созданной на основе неоантигенов. По словам главы центра Александра Гинцбурга, ее в ближайшие месяцы начнут вводить в экспериментальном режиме группе больных меланомой. "Действительно, сегодня ученые, работающие на стыке генетики, биологии, физиологии и медицины, делают очень важные открытия – и не только в области лечения онкологии. У нас есть прорывы в области аутоиммунных заболеваний, исследований головного мозга", - сказал глава РАН. Он напомнил, что на первом месте в России сохраняется смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. В этом направлении российские ученые тоже работают, отметил Красников. "Что касается вакцины от рака – естественно, говорить об универсальном лекарстве от онкологических заболеваний пока рано. Но с точки зрения вакцины от некоторых видов рака, о его профилактике уже можно говорить", - добавил он. По словам главы РАН, такие клинические исследования уже проводятся. "У нас есть обнадеживающие результаты, на этом направлении сосредоточены значительные исследовательские ресурсы", - пояснил он. По словам академика, в этой области ученым очень сильно помогают методы машинной обработки данных, которые ускоряют многие процессы.
© iStock.com / andresrИсследования в лаборатории
Исследования в лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© iStock.com / andresr
Исследования в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Российские ученые сегодня делают важные открытия в области медицины, уже можно говорить об обнадеживающих результатах по созданию вакцины для профилактики и лечения некоторых видов рака и других заболеваний, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается работой над персонализированной отечественной онковакциной от рака, созданной на основе неоантигенов. По словам главы центра Александра Гинцбурга, ее в ближайшие месяцы начнут вводить в экспериментальном режиме группе больных меланомой.
"Действительно, сегодня ученые, работающие на стыке генетики, биологии, физиологии и медицины, делают очень важные открытия – и не только в области лечения онкологии. У нас есть прорывы в области аутоиммунных заболеваний, исследований головного мозга", - сказал глава РАН.
Он напомнил, что на первом месте в России сохраняется смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. В этом направлении российские ученые тоже работают, отметил Красников.
"Что касается вакцины от рака – естественно, говорить об универсальном лекарстве от онкологических заболеваний пока рано. Но с точки зрения вакцины от некоторых видов рака, о его профилактике уже можно говорить", - добавил он.
По словам главы РАН, такие клинические исследования уже проводятся.
"У нас есть обнадеживающие результаты, на этом направлении сосредоточены значительные исследовательские ресурсы", - пояснил он.
По словам академика, в этой области ученым очень сильно помогают методы машинной обработки данных, которые ускоряют многие процессы.
