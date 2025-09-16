Глава РАН оценил исследования вакцины от рака в России
Глава РАН Красников: исследования вакцины от рака в России обнадеживают
© iStock.com / andresrИсследования в лаборатории
© iStock.com / andresr
Исследования в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Российские ученые сегодня делают важные открытия в области медицины, уже можно говорить об обнадеживающих результатах по созданию вакцины для профилактики и лечения некоторых видов рака и других заболеваний, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается работой над персонализированной отечественной онковакциной от рака, созданной на основе неоантигенов. По словам главы центра Александра Гинцбурга, ее в ближайшие месяцы начнут вводить в экспериментальном режиме группе больных меланомой.
Ученые рассказали Путину об испытаниях нового средства от рака
9 сентября, 20:56
"Действительно, сегодня ученые, работающие на стыке генетики, биологии, физиологии и медицины, делают очень важные открытия – и не только в области лечения онкологии. У нас есть прорывы в области аутоиммунных заболеваний, исследований головного мозга", - сказал глава РАН.
"Что касается вакцины от рака – естественно, говорить об универсальном лекарстве от онкологических заболеваний пока рано. Но с точки зрения вакцины от некоторых видов рака, о его профилактике уже можно говорить", - добавил он.
По словам главы РАН, такие клинические исследования уже проводятся.
"У нас есть обнадеживающие результаты, на этом направлении сосредоточены значительные исследовательские ресурсы", - пояснил он.
По словам академика, в этой области ученым очень сильно помогают методы машинной обработки данных, которые ускоряют многие процессы.