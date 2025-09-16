https://ria.ru/20250916/krasnikov-2042147517.html

Глава РАН оценил исследования вакцины от рака в России

Глава РАН оценил исследования вакцины от рака в России

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Российские ученые сегодня делают важные открытия в области медицины, уже можно говорить об обнадеживающих результатах по созданию вакцины для профилактики и лечения некоторых видов рака и других заболеваний, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается работой над персонализированной отечественной онковакциной от рака, созданной на основе неоантигенов. По словам главы центра Александра Гинцбурга, ее в ближайшие месяцы начнут вводить в экспериментальном режиме группе больных меланомой. "Действительно, сегодня ученые, работающие на стыке генетики, биологии, физиологии и медицины, делают очень важные открытия – и не только в области лечения онкологии. У нас есть прорывы в области аутоиммунных заболеваний, исследований головного мозга", - сказал глава РАН. Он напомнил, что на первом месте в России сохраняется смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. В этом направлении российские ученые тоже работают, отметил Красников. "Что касается вакцины от рака – естественно, говорить об универсальном лекарстве от онкологических заболеваний пока рано. Но с точки зрения вакцины от некоторых видов рака, о его профилактике уже можно говорить", - добавил он. По словам главы РАН, такие клинические исследования уже проводятся. "У нас есть обнадеживающие результаты, на этом направлении сосредоточены значительные исследовательские ресурсы", - пояснил он. По словам академика, в этой области ученым очень сильно помогают методы машинной обработки данных, которые ускоряют многие процессы.

