Рейтинг@Mail.ru
Музыкальный продюсер группы "Земляне" пожелал Симоньян выздоровления - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:43 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/kiselev-2042267302.html
Музыкальный продюсер группы "Земляне" пожелал Симоньян выздоровления
Музыкальный продюсер группы "Земляне" пожелал Симоньян выздоровления - РИА Новости, 16.09.2025
Музыкальный продюсер группы "Земляне" пожелал Симоньян выздоровления
Музыкальный продюсер, создатель легендарной группы "Земляне" Владимир Киселев пожелал выздоровления главному редактору международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T16:43:00+03:00
2025-09-16T16:43:00+03:00
культура
россия
маргарита симоньян
владимир киселев (предприниматель)
григорий лепс
"русская медиагруппа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584313_404:547:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9e829e45db6dbc0507f87c995d2ebd4.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Музыкальный продюсер, создатель легендарной группы "Земляне" Владимир Киселев пожелал выздоровления главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян. "Мы все вместе должны пожелать одному из соучредителей этой акции, нашей любимой Маргарите Симоньян, доброго здоровья. Давайте мы вместе поддержим её своими аплодисментами", - сказал он на пресс-конференции. Совместную акцию телеканала RU.TV и фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" "Песни и кино - нашим героям" запустили в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Акция пройдет в госпиталях России для бойцов, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе специальной военной операции. Участие примут народные и заслуженные артисты, военные документалисты и герои фильмов RT с передовой. Среди них Григорий Лепс, Николай Басков, Лариса Долина, Денис Майданов, Елена Север, а также э группа "Земляне" и другие исполнители. Идейными вдохновителями акции выступили член совета директоров АО "Русская медиагруппа" Елена Север и главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и канала RT Маргарита Симоньян.
https://ria.ru/20250910/boytsy-2040948392.html
https://ria.ru/20250913/simonjan-2041582819.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584313_648:460:2765:2048_1920x0_80_0_0_8d42b85e5a9d483e76d3b8bfdc087e5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, маргарита симоньян, владимир киселев (предприниматель), григорий лепс, "русская медиагруппа"
Культура, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Киселев (предприниматель), Григорий Лепс, "Русская медиагруппа"
Музыкальный продюсер группы "Земляне" пожелал Симоньян выздоровления

Продюсер группы "Земляне" Киселев пожелал здоровья Симоньян

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Музыкальный продюсер, создатель легендарной группы "Земляне" Владимир Киселев пожелал выздоровления главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян.
"Мы все вместе должны пожелать одному из соучредителей этой акции, нашей любимой Маргарите Симоньян, доброго здоровья. Давайте мы вместе поддержим её своими аплодисментами", - сказал он на пресс-конференции.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Бойцы с фронта пожелали Симоньян скорейшего выздоровления
10 сентября, 13:57
Совместную акцию телеканала RU.TV и фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" "Песни и кино - нашим героям" запустили в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Акция пройдет в госпиталях России для бойцов, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе специальной военной операции.
Участие примут народные и заслуженные артисты, военные документалисты и герои фильмов RT с передовой. Среди них Григорий Лепс, Николай Басков, Лариса Долина, Денис Майданов, Елена Север, а также э группа "Земляне" и другие исполнители.
Идейными вдохновителями акции выступили член совета директоров АО "Русская медиагруппа" Елена Север и главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и канала RT Маргарита Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Симоньян рассказала, когда решила опубликовать новую книгу
13 сентября, 00:32
 
КультураРоссияМаргарита СимоньянВладимир Киселев (предприниматель)Григорий Лепс"Русская медиагруппа"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала