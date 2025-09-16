https://ria.ru/20250916/kiselev-2042267302.html
Музыкальный продюсер группы "Земляне" пожелал Симоньян выздоровления
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Музыкальный продюсер, создатель легендарной группы "Земляне" Владимир Киселев пожелал выздоровления главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян. "Мы все вместе должны пожелать одному из соучредителей этой акции, нашей любимой Маргарите Симоньян, доброго здоровья. Давайте мы вместе поддержим её своими аплодисментами", - сказал он на пресс-конференции. Совместную акцию телеканала RU.TV и фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" "Песни и кино - нашим героям" запустили в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Акция пройдет в госпиталях России для бойцов, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе специальной военной операции. Участие примут народные и заслуженные артисты, военные документалисты и герои фильмов RT с передовой. Среди них Григорий Лепс, Николай Басков, Лариса Долина, Денис Майданов, Елена Север, а также э группа "Земляне" и другие исполнители. Идейными вдохновителями акции выступили член совета директоров АО "Русская медиагруппа" Елена Север и главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и канала RT Маргарита Симоньян.
