Посол России в Турции оценил роль страны на Южном Кавказе - РИА Новости, 16.09.2025
17:22 16.09.2025
Посол России в Турции оценил роль страны на Южном Кавказе
Посол России в Турции оценил роль страны на Южном Кавказе - РИА Новости, 16.09.2025
Посол России в Турции оценил роль страны на Южном Кавказе
Россия была, есть и останется активным участником процессов на Южном Кавказе, это признается в том числе Турцией, заявил российский посол Алексей Ерхов, отвечая РИА Новости, 16.09.2025
в мире
турция
россия
алексей ерхов
москва
владимир путин
ильхам алиев
АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Россия была, есть и останется активным участником процессов на Южном Кавказе, это признается в том числе Турцией, заявил российский посол Алексей Ерхов, отвечая на вопросы турецких СМИ накануне завершения своей миссии в республике. Пятого сентября президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил Ерхова от должности посла в Турции и назначил его руководителем посольства в Узбекистане. Накануне сообщалось, что Ерхов прибыл в Ташкент. "Что же касается ваших слов о том, что, как вы говорите, "Россия исключается из Кавказа", то согласиться не могу. Думаю, дело обстоит как раз наоборот, в этом регионе моя страна была, есть и будет присутствовать. Кстати, это признают все расположенные здесь государства в том числе и Турция, с которой мы поддерживаем тесные рабочие контакты, в том числе по делам Южного Кавказа", - сказал дипломат журналистам, комментируя заявления ряда экспертов о том, что США якобы стремятся ограничить влияние России на Южном Кавказе. Ерхов также заметил, что Москва и Анкара совместными усилиями продвигают региональную консультационную платформу "3+3". "Этот формат мог бы, по нашей общей оценке, оказаться исключительно полезным для всех его участников, да и для мира и стабильности в регионе в целом", - сказал дипломат. Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы на уровне заместителей министров иностранных дел.
турция
россия
москва
в мире, турция, россия, алексей ерхов, москва, владимир путин, ильхам алиев
В мире, Турция, Россия, Алексей Ерхов, Москва, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Посол России в Турции оценил роль страны на Южном Кавказе

Ерхов: Россия была, есть и будет присутствовать на Южном Кавказе

© Rusya Ankara BüyükelçiliğiПосол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Rusya Ankara Büyükelçiliği
Посол России в Турции Алексей Ерхов. Архивное фото
АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Россия была, есть и останется активным участником процессов на Южном Кавказе, это признается в том числе Турцией, заявил российский посол Алексей Ерхов, отвечая на вопросы турецких СМИ накануне завершения своей миссии в республике.
Пятого сентября президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил Ерхова от должности посла в Турции и назначил его руководителем посольства в Узбекистане. Накануне сообщалось, что Ерхов прибыл в Ташкент.
"Что же касается ваших слов о том, что, как вы говорите, "Россия исключается из Кавказа", то согласиться не могу. Думаю, дело обстоит как раз наоборот, в этом регионе моя страна была, есть и будет присутствовать. Кстати, это признают все расположенные здесь государства в том числе и Турция, с которой мы поддерживаем тесные рабочие контакты, в том числе по делам Южного Кавказа", - сказал дипломат журналистам, комментируя заявления ряда экспертов о том, что США якобы стремятся ограничить влияние России на Южном Кавказе.
Ерхов также заметил, что Москва и Анкара совместными усилиями продвигают региональную консультационную платформу "3+3".
"Этот формат мог бы, по нашей общей оценке, оказаться исключительно полезным для всех его участников, да и для мира и стабильности в регионе в целом", - сказал дипломат.
Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы на уровне заместителей министров иностранных дел.
В миреТурцияРоссияАлексей ЕрховМоскваВладимир ПутинИльхам Алиев
 
 
