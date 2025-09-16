Посол России в Турции оценил роль страны на Южном Кавказе
Ерхов: Россия была, есть и будет присутствовать на Южном Кавказе
Посол России в Турции Алексей Ерхов. Архивное фото
АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Россия была, есть и останется активным участником процессов на Южном Кавказе, это признается в том числе Турцией, заявил российский посол Алексей Ерхов, отвечая на вопросы турецких СМИ накануне завершения своей миссии в республике.
Пятого сентября президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил Ерхова от должности посла в Турции и назначил его руководителем посольства в Узбекистане. Накануне сообщалось, что Ерхов прибыл в Ташкент.
"Что же касается ваших слов о том, что, как вы говорите, "Россия исключается из Кавказа", то согласиться не могу. Думаю, дело обстоит как раз наоборот, в этом регионе моя страна была, есть и будет присутствовать. Кстати, это признают все расположенные здесь государства в том числе и Турция, с которой мы поддерживаем тесные рабочие контакты, в том числе по делам Южного Кавказа", - сказал дипломат журналистам, комментируя заявления ряда экспертов о том, что США якобы стремятся ограничить влияние России на Южном Кавказе.
"Этот формат мог бы, по нашей общей оценке, оказаться исключительно полезным для всех его участников, да и для мира и стабильности в регионе в целом", - сказал дипломат.
Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы на уровне заместителей министров иностранных дел.
