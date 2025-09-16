https://ria.ru/20250916/kamchatka-2042145516.html
Морепродукты из Авачинской губы опасны для жизни, заявили ученые
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен – РИА Новости. Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН предупредил о смертельной опасности употребления морепродуктов, выловленных в Авачинской губе, до окончания навигации маломерного флота из-за токсичного "красного прилива". "Употребление морепродуктов, выловленных в Авачинской губе, опасно для жизни до окончания навигации маломерного флота", – сообщили в Камчатском филиале Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Ученые зафиксировали интенсивное окрашивание воды в красный цвет в водах Авачинской губы от бухты Моховая до полуострова Завойко. Анализ проб воды показал стремительный рост численности микроводорослей Alexandrium tamarense – со 136 тысяч клеток на литр 15 июля до 18 миллионов клеток на литр в период с 17 по 25 июля. Как пояснили специалисты, данный вид микроводорослей является продуцентом сакситоксина – мощного нейропаралитического яда, относящегося к группе паралитических токсинов моллюсков. Токсины накапливаются в организмах мидий, крабов, иглокожих и донных рыб. Результаты исследований, полученные 4 сентября, полностью подтвердили предположения учёных о высокой токсичности морепродуктов. Установлен второй пик численности опасных микроводорослей с 27 августа по 3 сентября (1-2 миллиона клеток на литр). "Мидии и другие гидробионты могут оставаться токсичными в течение 1-2 месяцев", — предупредили ученые. Специалисты порекомендовали полностью исключить употребление морепродуктов из Авачинской губы до конца навигационного сезона.
