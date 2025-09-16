https://ria.ru/20250916/irak-2042194415.html

Шойгу оценил ситуацию на Ближнем Востоке

БАГДАД, 16 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с советником премьер-министра Ирака по нацбезопасности Касемом аль-Араджи заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остаётся непростой. "Время действительно очень важное, нам есть что обсудить и в части региональной безопасности, и в части наших двусторонних отношений", - сказал Шойгу, находящийся в Багдаде с рабочей поездкой. "Надеюсь на конструктивную и деловую атмосферу и на обсуждение тех актуальных вопросов, которые сегодня у нас есть на повестке", - добавил он. Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Шойгу отметил, что в настоящий момент "обстановка непростая".

