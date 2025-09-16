Рейтинг@Mail.ru
Шойгу оценил ситуацию на Ближнем Востоке
12:22 16.09.2025 (обновлено: 12:30 16.09.2025)
Шойгу оценил ситуацию на Ближнем Востоке
в мире
ближний восток
сергей шойгу
россия
ирак
БАГДАД, 16 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с советником премьер-министра Ирака по нацбезопасности Касемом аль-Араджи заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остаётся непростой. "Время действительно очень важное, нам есть что обсудить и в части региональной безопасности, и в части наших двусторонних отношений", - сказал Шойгу, находящийся в Багдаде с рабочей поездкой. "Надеюсь на конструктивную и деловую атмосферу и на обсуждение тех актуальных вопросов, которые сегодня у нас есть на повестке", - добавил он. Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Шойгу отметил, что в настоящий момент "обстановка непростая".
в мире, ближний восток, сергей шойгу, россия, ирак
В мире, Ближний Восток, Сергей Шойгу, Россия, Ирак
Сергей Шойгу. Архивное фото
БАГДАД, 16 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с советником премьер-министра Ирака по нацбезопасности Касемом аль-Араджи заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остаётся непростой.
"Время действительно очень важное, нам есть что обсудить и в части региональной безопасности, и в части наших двусторонних отношений", - сказал Шойгу, находящийся в Багдаде с рабочей поездкой.
"Надеюсь на конструктивную и деловую атмосферу и на обсуждение тех актуальных вопросов, которые сегодня у нас есть на повестке", - добавил он.
Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Шойгу отметил, что в настоящий момент "обстановка непростая".
Контакты России и Ирака становятся все интенсивнее, заявил Шойгу
В мире, Ближний Восток, Сергей Шойгу, Россия, Ирак
 
 
