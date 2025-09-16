https://ria.ru/20250916/indusy-2042245670.html

Суд в Волгограде оштрафовал швейное предприятие, где работали индусы

Суд в Волгограде оштрафовал швейное предприятие, где работали индусы - РИА Новости, 16.09.2025

Суд в Волгограде оштрафовал швейное предприятие, где работали индусы

Суд в Волгограде оштрафовал фирму "Швейный мир" на 2,6 миллиона рублей за незаконное привлечение к трудовой деятельности 21 гражданина Индии, которые... РИА Новости, 16.09.2025

ВОЛГОГРАД, 16 сен – РИА Новости. Суд в Волгограде оштрафовал фирму "Швейный мир" на 2,6 миллиона рублей за незаконное привлечение к трудовой деятельности 21 гражданина Индии, которые изготавливали текстильные изделия без разрешения на работу, сообщает Кировский районный суд Волгограда в своем Telegram-канале. По данным суда, в июне сотрудники полиции установили, что волгоградская фирма "Швейный мир" привлекла к пошиву текстиля 21 гражданина Индии. Отмечается, что работники не имели разрешения на трудовую деятельность на территории области. "По результатам рассмотрения 21 административного материала постановлениями Кировского районного суда Волгограда ООО "Швейный Мир" признано виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина – ред.). Каждому постановлению соответствует штраф в размере 125 тысяч рублей", - говорится в решении суда. Таким образом, фирма получила штраф на общую сумму свыше 2,6 миллиона рублей. Решение в силу не вступило.

