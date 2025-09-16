Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности по делу экс-госсекретаря Дагестана
12:56 16.09.2025
Появились новые подробности по делу экс-госсекретаря Дагестана
республика дагестан
махачкала
россия
магомед-султан магомедов
игорь краснов
магомед магомедов
генеральная прокуратура рф
дагнефтепродукт
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Имущество семьи экс-госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, которое Генеральная прокуратура РФ через суд просит обратить в доход государства, оценивается более чем в 500 миллионов рублей, следует из иска, с которым ознакомилось РИА Новости. Ранее руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана рассказала РИА Новости, что Советский районный суд Махачкалы принял к производству иск Генпрокуратуры к Магомедову и еще 16 физлицам об обращении недвижимости в доход государства. Это уже второй подобный иск, поданный по поручению генпрокурора Игоря Краснова. В документе указано, что ответчиками по иску выступают Магомед-Султан Магомедов, его жена Саният Магомедова, сын Магомед Магомедов, дочери Савдат и Галимат Магомедовы и Хаписат Алпанаева и их мужья, а также другие родственники. Всего в документе указаны имена 17 ответчиков. Как отмечается в новом исковом заявлении, Генпрокуратура также обнаружила нарушения антикоррупционных запретов и ограничений Магомедовым, когда он занимал государственные должности. В это время, согласно действующему законодательству, он не мог заниматься бизнесом, участвовать в управлении компаниями или использовать в личных целях информацию, полученную при исполнении им служебных обязанностей. Между тем, как указывается в документе, часть коррупционных доходов, полученных от эксплуатации подконтрольных структур, Магомедов "направил на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, которые распределил среди родственников и доверенных лиц. Последние, будучи осведомлены о противоправном происхождении активов, согласились выступить их номинальными владельцами". "За период с 2000 по 2023 годы ответчиками приобретено 53 объекта недвижимости стоимостью свыше 500 миллионов рублей. Однако официальный совокупный доход Магомедов М.-С.Б. и членов его семьи не позволял приобрести указанное имущество... При вышеизложенных и установленных обстоятельствах, имущество, ответчиков, приобретенное за счет коррупционных доходов, в силу подпункта 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ подлежит обращению в доход государства", - подчеркивается в иске. Из документа следует, что надзорное ведомство потребовало изъять помещения, земельные участки и здания в Москве, Дагестане и Ставропольском крае. В качестве обеспечительных мер прокуроры просят суд наложить арест на имущество. В июне суд в Махачкале удовлетворил первый иск Генпрокуратуры к Магомедову, в котором содержались требования об обращении в доход государства имущества бывшего нефтеперерабатывающего завода "Дагнефтепродукт". Из документа следовало, что Магомедов сначала обеспечил преобразование завода "Дагнефтепродукта" в ОАО, после чего выкупил его на аукционе компанией "Дагестан-нефтепродукт". Затем эта компания была переименована в "МСБ Холдинг", учредителями которой с 2020 года выступали дети Магомедова. Легализация незаконно выведенного из госказны имущества завершилась в 2021 году, когда ОАО "Дагнефтепродукт" было преобразовано в ООО "Каспетролсервис".
республика дагестан, махачкала, россия, магомед-султан магомедов, игорь краснов, магомед магомедов, генеральная прокуратура рф, дагнефтепродукт, общество
Республика Дагестан, Махачкала, Россия, Магомед-Султан Магомедов, Игорь Краснов, Магомед Магомедов, Генеральная прокуратура РФ, Дагнефтепродукт, Общество
Появились новые подробности по делу экс-госсекретаря Дагестана

Имущество семьи экс-госсекретаря Дагестана Магомедова стоит более 500 млн руб

Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Имущество семьи экс-госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, которое Генеральная прокуратура РФ через суд просит обратить в доход государства, оценивается более чем в 500 миллионов рублей, следует из иска, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана рассказала РИА Новости, что Советский районный суд Махачкалы принял к производству иск Генпрокуратуры к Магомедову и еще 16 физлицам об обращении недвижимости в доход государства. Это уже второй подобный иск, поданный по поручению генпрокурора Игоря Краснова.
В документе указано, что ответчиками по иску выступают Магомед-Султан Магомедов, его жена Саният Магомедова, сын Магомед Магомедов, дочери Савдат и Галимат Магомедовы и Хаписат Алпанаева и их мужья, а также другие родственники. Всего в документе указаны имена 17 ответчиков.
Как отмечается в новом исковом заявлении, Генпрокуратура также обнаружила нарушения антикоррупционных запретов и ограничений Магомедовым, когда он занимал государственные должности. В это время, согласно действующему законодательству, он не мог заниматься бизнесом, участвовать в управлении компаниями или использовать в личных целях информацию, полученную при исполнении им служебных обязанностей.
Между тем, как указывается в документе, часть коррупционных доходов, полученных от эксплуатации подконтрольных структур, Магомедов "направил на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, которые распределил среди родственников и доверенных лиц. Последние, будучи осведомлены о противоправном происхождении активов, согласились выступить их номинальными владельцами".
"За период с 2000 по 2023 годы ответчиками приобретено 53 объекта недвижимости стоимостью свыше 500 миллионов рублей. Однако официальный совокупный доход Магомедов М.-С.Б. и членов его семьи не позволял приобрести указанное имущество... При вышеизложенных и установленных обстоятельствах, имущество, ответчиков, приобретенное за счет коррупционных доходов, в силу подпункта 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ подлежит обращению в доход государства", - подчеркивается в иске.
Из документа следует, что надзорное ведомство потребовало изъять помещения, земельные участки и здания в Москве, Дагестане и Ставропольском крае. В качестве обеспечительных мер прокуроры просят суд наложить арест на имущество.
В июне суд в Махачкале удовлетворил первый иск Генпрокуратуры к Магомедову, в котором содержались требования об обращении в доход государства имущества бывшего нефтеперерабатывающего завода "Дагнефтепродукт". Из документа следовало, что Магомедов сначала обеспечил преобразование завода "Дагнефтепродукта" в ОАО, после чего выкупил его на аукционе компанией "Дагестан-нефтепродукт". Затем эта компания была переименована в "МСБ Холдинг", учредителями которой с 2020 года выступали дети Магомедова. Легализация незаконно выведенного из госказны имущества завершилась в 2021 году, когда ОАО "Дагнефтепродукт" было преобразовано в ООО "Каспетролсервис".
Республика ДагестанМахачкалаРоссияМагомед-Султан МагомедовИгорь КрасновМагомед МагомедовГенеральная прокуратура РФДагнефтепродуктОбщество
 
 
