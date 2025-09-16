https://ria.ru/20250916/evrosoyuz-2042247992.html

ЕК хочет построить "стену дронов" на европейской границе как можно скорее

ЕК хочет построить "стену дронов" на европейской границе как можно скорее - РИА Новости, 16.09.2025

ЕК хочет построить "стену дронов" на европейской границе как можно скорее

"Стена дронов" на восточном фланге Евросоюза будет построена "как можно скорее", заявил во вторник официальный представитель ЕК Томас Ренье. РИА Новости, 16.09.2025

БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. "Стена дронов" на восточном фланге Евросоюза будет построена "как можно скорее", заявил во вторник официальный представитель ЕК Томас Ренье. "Как можно скорее", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда будет создана "стена". Он добавил, что финансирование на создание "стены" страны смогут привлечь через европейскую оборонную программу SAFE. "Это будет европейский проект с европейскими государствами-членами, потенциально с поддержкой SAFE и страны, которая сотрудничает с SAFE и у которой есть много опыта в секторе дронов - Украиной", - добавил он. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил в субботу, что "стена дронов" на практике будет означать усиление обороны ЕС и НАТО на востоке, способность отражения дронов и возможность ведения боевых действий с ними. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

