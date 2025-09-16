Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Австрии назвала фон дер Ляйен бюрократическим аппаратчиком
05:50 16.09.2025
Экс-глава МИД Австрии назвала фон дер Ляйен бюрократическим аппаратчиком
Экс-глава МИД Австрии назвала фон дер Ляйен бюрократическим аппаратчиком - РИА Новости, 16.09.2025
Экс-глава МИД Австрии назвала фон дер Ляйен бюрократическим аппаратчиком
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не понимает, с какими трудностями сталкивается европейская промышленность, и говорит только о подготовке к войне,... РИА Новости, 16.09.2025
в мире
россия
австрия
украина
урсула фон дер ляйен
карин кнайсль
еврокомиссия
евросоюз
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не понимает, с какими трудностями сталкивается европейская промышленность, и говорит только о подготовке к войне, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. Ранее фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе заявила, что ЕС вложит шесть миллиардов евро в альянс беспилотников с Украиной. Она также предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Киева на базе доходов замороженных российских активов и назвала зависимость от российских энергоресурсов причиной высоких цен на энергию в ЕС. "Она (фон дер Ляйен – ред.) не вдается, что нужно промышленности. Она – бюрократический аппаратчик. У нее нет понимания, что нужно промышленности, будь то в Германии или где бы то ни было еще. Я бы сказала, что, в первую очередь, вся ее речь была о войне", - сказала Кнайсль. Как считает экс-глава австрийского МИД, глава Еврокомиссии оторвана от реальности и тех проблем, с которыми сталкивается европейская промышленность, а также обычные граждане стран стран-участниц. При этом негативное воздействие на сам Евросоюз оказывают и все новые антироссийские санкции, отмечает она. Ранее РИА Новости подсчитало на основе данных Европейского мониторинга реструктуризаций, что количество крупных предприятий в Евросоюзе, которые в январе-августе объявили о планах закрыться, достигло максимума с глобального финансового кризиса 2009 года. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
россия
австрия
украина
в мире, россия, австрия, украина, урсула фон дер ляйен, карин кнайсль, еврокомиссия, евросоюз, санкт-петербургский государственный университет
В мире, Россия, Австрия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Карин Кнайсль, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкт-Петербургский государственный университет
Экс-глава МИД Австрии назвала фон дер Ляйен бюрократическим аппаратчиком

Кнайсль заявила, что глава ЕК не понимает, что нужно промышленности ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не понимает, с какими трудностями сталкивается европейская промышленность, и говорит только о подготовке к войне, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
Ранее фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе заявила, что ЕС вложит шесть миллиардов евро в альянс беспилотников с Украиной. Она также предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Киева на базе доходов замороженных российских активов и назвала зависимость от российских энергоресурсов причиной высоких цен на энергию в ЕС.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
"Не говорите Урсуле". Журналист поддел фон дер Ляйен по поводу России
12 сентября, 21:29
"Она (фон дер Ляйен – ред.) не вдается, что нужно промышленности. Она – бюрократический аппаратчик. У нее нет понимания, что нужно промышленности, будь то в Германии или где бы то ни было еще. Я бы сказала, что, в первую очередь, вся ее речь была о войне", - сказала Кнайсль.
Как считает экс-глава австрийского МИД, глава Еврокомиссии оторвана от реальности и тех проблем, с которыми сталкивается европейская промышленность, а также обычные граждане стран стран-участниц. При этом негативное воздействие на сам Евросоюз оказывают и все новые антироссийские санкции, отмечает она.
Ранее РИА Новости подсчитало на основе данных Европейского мониторинга реструктуризаций, что количество крупных предприятий в Евросоюзе, которые в январе-августе объявили о планах закрыться, достигло максимума с глобального финансового кризиса 2009 года.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Европе поменяют начальство: Урсула уходит, чтобы пришел Макрон
26 августа, 08:00
 
В мире, Россия, Австрия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Карин Кнайсль, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкт-Петербургский государственный университет
 
 
