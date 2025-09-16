Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области завершился этап учений "Запад-2025"
20:54 16.09.2025 (обновлено: 21:29 16.09.2025)
В Ленинградской области завершился этап учений "Запад-2025"
В Ленинградской области завершился этап учений "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025
В Ленинградской области завершился этап учений "Запад-2025"
На полигоне Кирилловский в Ленинградской области завершился этап практических действий войск в рамках маневров "Запад-2025", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На полигоне Кирилловский в Ленинградской области завершился этап практических действий войск в рамках маневров "Запад-2025", сообщили в Минобороны России. &quot;В рамках активной фазы совместного стратегического учения были отработаны все виды комплексного обеспечения боя, в том числе эвакуация раненых, поврежденной техники и доставка грузов на передовые позиции с помощью беспилотных систем в едином тактическом замысле&quot;, — отметили в ведомстве.В этом этапе участвовали бойцы Ленинградского военного округа.Как отметил сегодня президент Владимир Путин, цель маневров — отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии.В учениях принимают участие сто тысяч военнослужащих на 41 полигоне, для маневров задействовали десять тысяч систем вооружений и современной техники, а также свыше 247 кораблей.Стратегические учения "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. На них приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
В Ленинградской области завершился этап учений "Запад-2025"

В Ленинградской области завершился этап практических учений "Запад-2025"

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСовместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025"
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025". Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На полигоне Кирилловский в Ленинградской области завершился этап практических действий войск в рамках маневров "Запад-2025", сообщили в Минобороны России.
"В рамках активной фазы совместного стратегического учения были отработаны все виды комплексного обеспечения боя, в том числе эвакуация раненых, поврежденной техники и доставка грузов на передовые позиции с помощью беспилотных систем в едином тактическом замысле", — отметили в ведомстве.

Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
Вчера, 18:33
В этом этапе участвовали бойцы Ленинградского военного округа.
Как отметил сегодня президент Владимир Путин, цель маневров — отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии.
В учениях принимают участие сто тысяч военнослужащих на 41 полигоне, для маневров задействовали десять тысяч систем вооружений и современной техники, а также свыше 247 кораблей.
Стратегические учения "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. На них приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
"Это сделано намеренно": Москва и Минск дали Западу повод задуматься
Вчера, 19:49
 
БезопасностьЛенинградская областьРоссияУчения "Запад-2025"
 
 
