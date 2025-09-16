https://ria.ru/20250916/etap-2042342201.html
В Ленинградской области завершился этап учений "Запад-2025"
В Ленинградской области завершился этап учений "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025
В Ленинградской области завершился этап учений "Запад-2025"
На полигоне Кирилловский в Ленинградской области завершился этап практических действий войск в рамках маневров "Запад-2025", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На полигоне Кирилловский в Ленинградской области завершился этап практических действий войск в рамках маневров "Запад-2025", сообщили в Минобороны России. "В рамках активной фазы совместного стратегического учения были отработаны все виды комплексного обеспечения боя, в том числе эвакуация раненых, поврежденной техники и доставка грузов на передовые позиции с помощью беспилотных систем в едином тактическом замысле", — отметили в ведомстве.В этом этапе участвовали бойцы Ленинградского военного округа.Как отметил сегодня президент Владимир Путин, цель маневров — отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии.В учениях принимают участие сто тысяч военнослужащих на 41 полигоне, для маневров задействовали десять тысяч систем вооружений и современной техники, а также свыше 247 кораблей.Стратегические учения "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. На них приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
