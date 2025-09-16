https://ria.ru/20250916/etap-2042342201.html

В Ленинградской области завершился этап учений "Запад-2025"

В Ленинградской области завершился этап учений "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025

В Ленинградской области завершился этап учений "Запад-2025"

На полигоне Кирилловский в Ленинградской области завершился этап практических действий войск в рамках маневров "Запад-2025", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T20:54:00+03:00

2025-09-16T20:54:00+03:00

2025-09-16T21:29:00+03:00

безопасность

ленинградская область

россия

учения "запад-2025"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042216787_0:71:3128:1831_1920x0_80_0_0_8498404f8d6783d75f2c5a534c31f6d1.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На полигоне Кирилловский в Ленинградской области завершился этап практических действий войск в рамках маневров "Запад-2025", сообщили в Минобороны России. "В рамках активной фазы совместного стратегического учения были отработаны все виды комплексного обеспечения боя, в том числе эвакуация раненых, поврежденной техники и доставка грузов на передовые позиции с помощью беспилотных систем в едином тактическом замысле", — отметили в ведомстве.В этом этапе участвовали бойцы Ленинградского военного округа.Как отметил сегодня президент Владимир Путин, цель маневров — отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии.В учениях принимают участие сто тысяч военнослужащих на 41 полигоне, для маневров задействовали десять тысяч систем вооружений и современной техники, а также свыше 247 кораблей.Стратегические учения "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. На них приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

https://ria.ru/20250916/putin-2042308022.html

https://ria.ru/20250916/zapad-2042302762.html

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ленинградская область, россия, учения "запад-2025"