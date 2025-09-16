https://ria.ru/20250916/err-2042225490.html

Министр обороны Эстонии признал экологические риски от атак ВСУ на Усть-Луг

Министр обороны Эстонии признал экологические риски от атак ВСУ на Усть-Луг - РИА Новости, 16.09.2025

Министр обороны Эстонии признал экологические риски от атак ВСУ на Усть-Луг

Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур признал, что атаки ВСУ на порт в Усть-Луге Ленинградской области могут привести к серьёзным экологическим последствиям для РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T14:26:00+03:00

2025-09-16T14:26:00+03:00

2025-09-16T14:26:00+03:00

усть-луга

эстония

ленинградская область

ханно певкур

александр дрозденко

вооруженные силы украины

новатэк

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900113526_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_763926d2043bce70ac6c22c86be9d66f.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур признал, что атаки ВСУ на порт в Усть-Луге Ленинградской области могут привести к серьёзным экологическим последствиям для Финского залива и Балтийского моря, сообщает телерадиокомпания ERR. "Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) допустил, что возможные атаки украинских дронов на российский порт в Усть-Луге... могут привести к серьёзным экологическим последствиям для Финского залива и Балтийского моря", - говорится в сообщении. В конце августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что над портом Усть-Луга было уничтожено 10 БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". Позже Дрозденко сообщил, что открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступили к ремонтно-восстановительным работам на площадке.

https://ria.ru/20250916/err-2042223979.html

усть-луга

эстония

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

усть-луга, эстония, ленинградская область, ханно певкур, александр дрозденко, вооруженные силы украины, новатэк, в мире