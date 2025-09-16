https://ria.ru/20250916/err-2042225490.html
Министр обороны Эстонии признал экологические риски от атак ВСУ на Усть-Луг
Министр обороны Эстонии признал экологические риски от атак ВСУ на Усть-Луг - РИА Новости, 16.09.2025
Министр обороны Эстонии признал экологические риски от атак ВСУ на Усть-Луг
Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур признал, что атаки ВСУ на порт в Усть-Луге Ленинградской области могут привести к серьёзным экологическим последствиям для РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T14:26:00+03:00
2025-09-16T14:26:00+03:00
2025-09-16T14:26:00+03:00
усть-луга
эстония
ленинградская область
ханно певкур
александр дрозденко
вооруженные силы украины
новатэк
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900113526_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_763926d2043bce70ac6c22c86be9d66f.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур признал, что атаки ВСУ на порт в Усть-Луге Ленинградской области могут привести к серьёзным экологическим последствиям для Финского залива и Балтийского моря, сообщает телерадиокомпания ERR. "Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) допустил, что возможные атаки украинских дронов на российский порт в Усть-Луге... могут привести к серьёзным экологическим последствиям для Финского залива и Балтийского моря", - говорится в сообщении. В конце августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что над портом Усть-Луга было уничтожено 10 БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". Позже Дрозденко сообщил, что открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступили к ремонтно-восстановительным работам на площадке.
https://ria.ru/20250916/err-2042223979.html
усть-луга
эстония
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900113526_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_322e21b1e81fab31a81e89192e928466.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
усть-луга, эстония, ленинградская область, ханно певкур, александр дрозденко, вооруженные силы украины, новатэк, в мире
Усть-Луга, Эстония, Ленинградская область, Ханно Певкур, Александр Дрозденко, Вооруженные силы Украины, Новатэк, В мире
Министр обороны Эстонии признал экологические риски от атак ВСУ на Усть-Луг
Глава МО Эстонии Певкур признал экологические риски от атак ВСУ на Усть-Луг