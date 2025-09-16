Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Эстонии признал экологические риски от атак ВСУ на Усть-Луг
14:26 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/err-2042225490.html
Министр обороны Эстонии признал экологические риски от атак ВСУ на Усть-Луг
усть-луга
эстония
ленинградская область
ханно певкур
александр дрозденко
вооруженные силы украины
новатэк
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур признал, что атаки ВСУ на порт в Усть-Луге Ленинградской области могут привести к серьёзным экологическим последствиям для Финского залива и Балтийского моря, сообщает телерадиокомпания ERR. "Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) допустил, что возможные атаки украинских дронов на российский порт в Усть-Луге... могут привести к серьёзным экологическим последствиям для Финского залива и Балтийского моря", - говорится в сообщении. В конце августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что над портом Усть-Луга было уничтожено 10 БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". Позже Дрозденко сообщил, что открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступили к ремонтно-восстановительным работам на площадке.
усть-луга, эстония, ленинградская область, ханно певкур, александр дрозденко, вооруженные силы украины, новатэк, в мире
Усть-Луга, Эстония, Ленинградская область, Ханно Певкур, Александр Дрозденко, Вооруженные силы Украины, Новатэк, В мире
© Фото : Киевская областная военная администрацияМинистр обороны Эстонии Ханно Певкур
© Фото : Киевская областная военная администрация
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур признал, что атаки ВСУ на порт в Усть-Луге Ленинградской области могут привести к серьёзным экологическим последствиям для Финского залива и Балтийского моря, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) допустил, что возможные атаки украинских дронов на российский порт в Усть-Луге... могут привести к серьёзным экологическим последствиям для Финского залива и Балтийского моря", - говорится в сообщении.
В конце августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что над портом Усть-Луга было уничтожено 10 БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". Позже Дрозденко сообщил, что открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступили к ремонтно-восстановительным работам на площадке.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Эстонская партия призвала закрыть контрольную линию на границе с Россией
Вчера, 14:21
 
Усть-ЛугаЭстонияЛенинградская областьХанно ПевкурАлександр ДрозденкоВооруженные силы УкраиныНоватэкВ мире
 
 
