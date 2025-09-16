https://ria.ru/20250916/ekspert-2042147818.html
Эксперт рассказала о переломной для вкладчиков ключевой ставке
Уровень ключевой ставки Банка России в 17% станет главным фактором, стимулирующим инвесторов перейти с депозитов на рынок капитала, таким мнением с РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уровень ключевой ставки Банка России в 17% станет главным фактором, стимулирующим инвесторов перейти с депозитов на рынок капитала, таким мнением с РИА Новости поделилась директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко. "Снижение ключевой ставки до 17% станет ключевым фактором, стимулирующим дальнейший переход средств с депозитов на рынок капитала, ведь ставка 15% по вкладам становится переломной для инвесторов. Время, когда можно было спокойно "сидеть" на депозитах и получать стабильный доход без дополнительного анализа, подходит к концу", - считает Романенко. По ее словам, сегодня облигации с рейтингом А и выше предлагают доходность свыше 18% годовых при умеренном уровне риска, что делает их более привлекательными для многих россиян. "В этих условиях инвесторы вынуждены активнее изучать новые способы размещения капитала, чтобы найти более эффективные пути сохранения и приумножения сбережений", — подчеркнула эксперт. Финансовый маркетплейс опросил 3 тысячи россиян в возрасте от 25 до 60 лет, чтобы выяснить, как снижение ключевой ставки до 17% повлияло на их инвестиционные стратегии. С начала 2025 года доходность банковских депозитов снизилась более чем на 7 процентных пунктов. Сейчас средняя максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках составила около 15% годовых, в то же время, доходность государственных облигаций с рейтингом А и выше составляет 18–21% годовых. Результаты исследования показали, что интерес к депозитам на фоне снижения их доходности падает. Так, 14% опрошенных уже полностью сняли средства с вкладов и перераспределили их на другие активы, еще 37% сократили долю депозитов и нарастили портфели в альтернативных инструментах. Еще 42% анкетируемых пока оставили свои сбережения без изменений, ожидая более существенных перемен до конца года, а остальные признались, что не готовы разбираться в других инвестиционных инструментах. Для сравнения, в начале 2025 года лишь 8% респондентов решили выводить средства с депозитов, а 22% — частично перераспределить капитал. При этом среди тех, кто решил перейти в другие инвестиционные инструменты, 53% респондентов выбрали облигации как основной вариант, отмечая их высокую доходность и умеренный уровень риска. А 28% инвесторов начали покупать акции, мотивируя решение возможностью заработать больше в условиях снижающихся ставок. Кроме того, 12% респондентов инвестируют в валюту, а 7% — в альтернативные решения, такие как краудлендинг и P2P-платформы. Также часть инвесторов рассматривает ETF, фонды недвижимости, золото и другие драгоценные металлы, а некоторые — инвестиции в стартапы и венчурные проекты, выяснили аналитики. Разнообразие вариантов указывает на рост интереса к диверсификации и поиску новых возможностей для дохода, указали они.
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уровень ключевой ставки Банка России в 17% станет главным фактором, стимулирующим инвесторов перейти с депозитов на рынок капитала, таким мнением с РИА Новости поделилась директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко.
"Снижение ключевой ставки до 17% станет ключевым фактором, стимулирующим дальнейший переход средств с депозитов на рынок капитала, ведь ставка 15% по вкладам становится переломной для инвесторов. Время, когда можно было спокойно "сидеть" на депозитах и получать стабильный доход без дополнительного анализа, подходит к концу", - считает Романенко.
По ее словам, сегодня облигации с рейтингом А и выше предлагают доходность свыше 18% годовых при умеренном уровне риска, что делает их более привлекательными для многих россиян. "В этих условиях инвесторы вынуждены активнее изучать новые способы размещения капитала, чтобы найти более эффективные пути сохранения и приумножения сбережений", — подчеркнула эксперт.
Финансовый маркетплейс опросил 3 тысячи россиян в возрасте от 25 до 60 лет, чтобы выяснить, как снижение ключевой ставки до 17% повлияло на их инвестиционные стратегии.
С начала 2025 года доходность банковских депозитов снизилась более чем на 7 процентных пунктов. Сейчас средняя максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках составила около 15% годовых, в то же время, доходность государственных облигаций с рейтингом А и выше составляет 18–21% годовых.
Результаты исследования показали, что интерес к депозитам на фоне снижения их доходности падает. Так, 14% опрошенных уже полностью сняли средства с вкладов и перераспределили их на другие активы, еще 37% сократили долю депозитов и нарастили портфели в альтернативных инструментах.
Еще 42% анкетируемых пока оставили свои сбережения без изменений, ожидая более существенных перемен до конца года, а остальные признались, что не готовы разбираться в других инвестиционных инструментах. Для сравнения, в начале 2025 года лишь 8% респондентов решили выводить средства с депозитов, а 22% — частично перераспределить капитал.
При этом среди тех, кто решил перейти в другие инвестиционные инструменты, 53% респондентов выбрали облигации как основной вариант, отмечая их высокую доходность и умеренный уровень риска. А 28% инвесторов начали покупать акции, мотивируя решение возможностью заработать больше в условиях снижающихся ставок.
Кроме того, 12% респондентов инвестируют в валюту, а 7% — в альтернативные решения, такие как краудлендинг и P2P-платформы. Также часть инвесторов рассматривает ETF, фонды недвижимости, золото и другие драгоценные металлы, а некоторые — инвестиции в стартапы и венчурные проекты, выяснили аналитики. Разнообразие вариантов указывает на рост интереса к диверсификации и поиску новых возможностей для дохода, указали они.