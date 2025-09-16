Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане завели дело после смерти девушки в больнице - РИА Новости, 16.09.2025
15:34 16.09.2025
В Дагестане завели дело после смерти девушки в больнице
В Дагестане завели дело после смерти девушки в больнице
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили следователи после смерти 19-летней девушки в больнице в Карабудахкентском районе Дагестана,... РИА Новости, 16.09.2025
республика дагестан
карабудахкентский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
МАХАЧКАЛА, 16 сен - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили следователи после смерти 19-летней девушки в больнице в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее в дагестанских Telegram-каналах распространилась информация о том, что в Карабудахкентской центральной больнице 9 сентября после операции по удалению камней в желчном пузыре умерла 19-летняя девушка. Семья винит врачей в халатности – родственники утверждают, что они якобы спешили на свадьбу и не проконтролировали состояние пациентки после операции, из-за чего она скончалась. Сообщается, что у погибшей осталась 11-месячная дочь. "В СМИ распространяется информация о смерти в одном из медицинских учреждений Карабудахкентского района республики 9 сентября 2025 года 19-летней пациентки. Ранее по данному факту следователями СУСК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", – говорится в сообщении. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в ведомстве. Следователи изъяли медицинские документы, имеющие значение для уголовного дела.
республика дагестан
карабудахкентский район
россия
республика дагестан, карабудахкентский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Республика Дагестан, Карабудахкентский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Дагестане завели дело после смерти девушки в больнице

Уголовное дело завели в Дагестане из-за смерти 19-летней девушки после операции

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 16 сен - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили следователи после смерти 19-летней девушки в больнице в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее в дагестанских Telegram-каналах распространилась информация о том, что в Карабудахкентской центральной больнице 9 сентября после операции по удалению камней в желчном пузыре умерла 19-летняя девушка. Семья винит врачей в халатности – родственники утверждают, что они якобы спешили на свадьбу и не проконтролировали состояние пациентки после операции, из-за чего она скончалась. Сообщается, что у погибшей осталась 11-месячная дочь.
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
"Называл это помощью". Зачем успешный анестезиолог травил пациентов
14 сентября, 08:00
"В СМИ распространяется информация о смерти в одном из медицинских учреждений Карабудахкентского района республики 9 сентября 2025 года 19-летней пациентки. Ранее по данному факту следователями СУСК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", – говорится в сообщении.
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в ведомстве. Следователи изъяли медицинские документы, имеющие значение для уголовного дела.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Ульяновской области начали расследование после сообщения о смерти ребенка
3 июля, 16:02
 
Республика ДагестанКарабудахкентский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
