https://ria.ru/20250916/delo-2042247310.html

В Дагестане завели дело после смерти девушки в больнице

В Дагестане завели дело после смерти девушки в больнице - РИА Новости, 16.09.2025

В Дагестане завели дело после смерти девушки в больнице

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили следователи после смерти 19-летней девушки в больнице в Карабудахкентском районе Дагестана,... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T15:34:00+03:00

2025-09-16T15:34:00+03:00

2025-09-16T15:34:00+03:00

республика дагестан

карабудахкентский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

МАХАЧКАЛА, 16 сен - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили следователи после смерти 19-летней девушки в больнице в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее в дагестанских Telegram-каналах распространилась информация о том, что в Карабудахкентской центральной больнице 9 сентября после операции по удалению камней в желчном пузыре умерла 19-летняя девушка. Семья винит врачей в халатности – родственники утверждают, что они якобы спешили на свадьбу и не проконтролировали состояние пациентки после операции, из-за чего она скончалась. Сообщается, что у погибшей осталась 11-месячная дочь. "В СМИ распространяется информация о смерти в одном из медицинских учреждений Карабудахкентского района республики 9 сентября 2025 года 19-летней пациентки. Ранее по данному факту следователями СУСК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", – говорится в сообщении. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в ведомстве. Следователи изъяли медицинские документы, имеющие значение для уголовного дела.

https://ria.ru/20250914/kriminal-2041467001.html

https://ria.ru/20250703/rassledovanie-2026965484.html

республика дагестан

карабудахкентский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика дагестан, карабудахкентский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия