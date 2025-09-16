Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о числе волонтеров конкурса Интервидение
13:26 16.09.2025 (обновлено: 13:29 16.09.2025)
Чернышенко рассказал о числе волонтеров конкурса Интервидение
Чернышенко рассказал о числе волонтеров конкурса Интервидение
Чернышенко рассказал о числе волонтеров конкурса Интервидение
Волонтерами международного музыкального конкурса "Интервидение" стали более 500 человек из 47 регионов России, а также из Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана и... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Волонтерами международного музыкального конкурса "Интервидение" стали более 500 человек из 47 регионов России, а также из Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии, сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета конкурса Дмитрий Чернышенко. "Росмолодежь" очень активно помогает в организации этого конкурса, в том числе и в работе с формированием команды волонтеров. Это более 500 человек из 47 российских регионов. Что интересно - есть волонтеры из четырех наших дружественных стран: Вьетнам, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия", - сказал он на пресс-конференции, которая проходит во вторник. Чернышенко уточнил, что волонтеры уже активно работают: встречают иностранных участников, гостей, конкурсантов, помогают с размещением в гостинице и сопровождают команды. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Чернышенко рассказал о числе волонтеров конкурса Интервидение

Чернышенко: волонтерами Интервидения стали более 500 человек из 47 регионов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пресс-конференции, посвященной проведению международного музыкального конкурса "Интервидение"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пресс-конференции, посвященной проведению международного музыкального конкурса "Интервидение"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Волонтерами международного музыкального конкурса "Интервидение" стали более 500 человек из 47 регионов России, а также из Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии, сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета конкурса Дмитрий Чернышенко.
"Росмолодежь" очень активно помогает в организации этого конкурса, в том числе и в работе с формированием команды волонтеров. Это более 500 человек из 47 российских регионов. Что интересно - есть волонтеры из четырех наших дружественных стран: Вьетнам, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия", - сказал он на пресс-конференции, которая проходит во вторник.
Чернышенко уточнил, что волонтеры уже активно работают: встречают иностранных участников, гостей, конкурсантов, помогают с размещением в гостинице и сопровождают команды.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
