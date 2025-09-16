https://ria.ru/20250916/baskov-2042270882.html

Басков рассказал, сколько проклятий получил с начала спецоперации

Басков рассказал, сколько проклятий получил с начала спецоперации - РИА Новости, 16.09.2025

Басков рассказал, сколько проклятий получил с начала спецоперации

Народный артист РФ Николай Басков рассказал, что с момента начала специальной военной операции получил порядка 280 тысяч проклятий и угроз. РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Народный артист РФ Николай Басков рассказал, что с момента начала специальной военной операции получил порядка 280 тысяч проклятий и угроз. "Я столкнулся с огромным количеством угроз (с момента начала специальной военной операции - ред.). Третировали мою мать. Около 280 тысяч проклятий и угроз поступило после того, как мои коллеги и друзья, артисты из Украины, с которыми мы работали, стали выкладывать телефоны артистов, директоров", - сказал он на пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" во вторник. Басков сравнил артистов с бойцами невидимого фронта. "Это все делает нас сильнее. Мы, как могли, помогали... Мир меняется на наших глазах. Но многие не понимают, что мы находимся на совершенно тонком льду. Слава богу, низкий поклонам нашим воинам, которые дают нам возможность жить мирной жизнью", - добавил он. Артист также рассказал, что часто посещает госпитали, выступает для бойцов, однако отметил, что это личное дело каждого. "Мы не имеем права кого-то заставлять. Каждый должен поступать по своей совести... Люди должны задумываться. Человек настолько забывает, что происходит совсем рядом, буквально в 200-300 километрах от него... Надо делать больше, чтобы это было делать больше", - подчеркнул Басков.

