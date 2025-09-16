Рейтинг@Mail.ru
Басков рассказал, сколько проклятий получил с начала спецоперации - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:58 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/baskov-2042270882.html
Басков рассказал, сколько проклятий получил с начала спецоперации
Басков рассказал, сколько проклятий получил с начала спецоперации - РИА Новости, 16.09.2025
Басков рассказал, сколько проклятий получил с начала спецоперации
Народный артист РФ Николай Басков рассказал, что с момента начала специальной военной операции получил порядка 280 тысяч проклятий и угроз. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T16:58:00+03:00
2025-09-16T16:58:00+03:00
культура
россия
украина
николай басков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155491/65/1554916581_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_1006aa32ae42a34db5e4e8b0172b411d.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Народный артист РФ Николай Басков рассказал, что с момента начала специальной военной операции получил порядка 280 тысяч проклятий и угроз. "Я столкнулся с огромным количеством угроз (с момента начала специальной военной операции - ред.). Третировали мою мать. Около 280 тысяч проклятий и угроз поступило после того, как мои коллеги и друзья, артисты из Украины, с которыми мы работали, стали выкладывать телефоны артистов, директоров", - сказал он на пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" во вторник. Басков сравнил артистов с бойцами невидимого фронта. "Это все делает нас сильнее. Мы, как могли, помогали... Мир меняется на наших глазах. Но многие не понимают, что мы находимся на совершенно тонком льду. Слава богу, низкий поклонам нашим воинам, которые дают нам возможность жить мирной жизнью", - добавил он. Артист также рассказал, что часто посещает госпитали, выступает для бойцов, однако отметил, что это личное дело каждого. "Мы не имеем права кого-то заставлять. Каждый должен поступать по своей совести... Люди должны задумываться. Человек настолько забывает, что происходит совсем рядом, буквально в 200-300 километрах от него... Надо делать больше, чтобы это было делать больше", - подчеркнул Басков.
https://ria.ru/20250819/baskov-2036207058.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155491/65/1554916581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dbe0a2f018bce9f6a084403bce88b248.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, николай басков
Культура, Россия, Украина, Николай Басков
Басков рассказал, сколько проклятий получил с начала спецоперации

Басков заявил, что с начала СВО получил 280 тысяч проклятий и угроз

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНародный артист России Николай Басков
Народный артист России Николай Басков - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Народный артист России Николай Басков . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Народный артист РФ Николай Басков рассказал, что с момента начала специальной военной операции получил порядка 280 тысяч проклятий и угроз.
"Я столкнулся с огромным количеством угроз (с момента начала специальной военной операции - ред.). Третировали мою мать. Около 280 тысяч проклятий и угроз поступило после того, как мои коллеги и друзья, артисты из Украины, с которыми мы работали, стали выкладывать телефоны артистов, директоров", - сказал он на пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" во вторник.
Басков сравнил артистов с бойцами невидимого фронта. "Это все делает нас сильнее. Мы, как могли, помогали... Мир меняется на наших глазах. Но многие не понимают, что мы находимся на совершенно тонком льду. Слава богу, низкий поклонам нашим воинам, которые дают нам возможность жить мирной жизнью", - добавил он.
Артист также рассказал, что часто посещает госпитали, выступает для бойцов, однако отметил, что это личное дело каждого. "Мы не имеем права кого-то заставлять. Каждый должен поступать по своей совести... Люди должны задумываться. Человек настолько забывает, что происходит совсем рядом, буквально в 200-300 километрах от него... Надо делать больше, чтобы это было делать больше", - подчеркнул Басков.
Николай Басков - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Долг экс-жены Баскова вырос до 71 миллиона рублей
19 августа, 05:24
 
КультураРоссияУкраинаНиколай Басков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала