В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения

В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 16.09.2025

В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Волгограда и Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16

2025-09-16T02:29:00+03:00

2025-09-16T02:29:00+03:00

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Волгограда и Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорты Волгограда и Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

