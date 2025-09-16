https://ria.ru/20250916/aeroport-2042131323.html
В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Волгограда и Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорты Волгограда и Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
