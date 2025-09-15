https://ria.ru/20250915/zemletryasenie-2042105741.html
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 15.09.2025
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 157. Глубина (в километрах): 25,4. Магнитуда: 5,9", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
