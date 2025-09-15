https://ria.ru/20250915/yavka--2041986745.html

Итоговая явка в единый день голосования составила около 47 процентов

Итоговая явка в единый день голосования составила около 47 процентов - РИА Новости, 15.09.2025

Итоговая явка в единый день голосования составила около 47 процентов

Итоговая явка в единый день голосования составила 47 процентов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T11:17:00+03:00

2025-09-15T11:17:00+03:00

2025-09-15T13:13:00+03:00

единый день голосования — 2025

элла памфилова

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041986622_0:120:3078:1851_1920x0_80_0_0_5778ed33c032aa1abf4e28e8206a3f40.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Итоговая явка в единый день голосования составила 47 процентов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Это на восемь процентов выше, чем в аналогичный (период. — Прим. ред.) по, скажем, масштабу, формату кампании, которая была введена в дни голосования в 2022 году", — сказала она.Другие заявления Памфиловой об итогах кампании:Итоги губернаторских выборов

https://ria.ru/20250914/deg-2041913436.html

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования — 2025, элла памфилова, россия, политика