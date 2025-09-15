Рейтинг@Mail.ru
Итоговая явка в единый день голосования составила около 47 процентов - РИА Новости, 15.09.2025
11:17 15.09.2025 (обновлено: 13:13 15.09.2025)
Итоговая явка в единый день голосования составила около 47 процентов
Итоговая явка в единый день голосования составила около 47 процентов
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Итоговая явка в единый день голосования составила 47 процентов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Это на восемь процентов выше, чем в аналогичный (период. — Прим. ред.) по, скажем, масштабу, формату кампании, которая была введена в дни голосования в 2022 году", — сказала она.Другие заявления Памфиловой об итогах кампании:Итоги губернаторских выборов
единый день голосования — 2025, элла памфилова, россия, политика
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах губернатора Ростовской области
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Итоговая явка в единый день голосования составила 47 процентов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Это на восемь процентов выше, чем в аналогичный (период. — Прим. ред.) по, скажем, масштабу, формату кампании, которая была введена в дни голосования в 2022 году", — сказала она.
В стране состоялись выборы разного уровня. В 20 регионах голосовали за губернаторов, в 11 субъектах — депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.

В стране состоялись выборы разного уровня. В 20 регионах голосовали за губернаторов, в 11 субъектах — депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.

Всего по стране провели около пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе.

Всего по стране провели около пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе.

На фото: казаки Натухаевского и Семигорского хуторского казачьего округа на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

На фото: казаки Натухаевского и Семигорского хуторского казачьего округа на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

Первым по традиции завершилось голосование на Дальнем Востоке, а в целом выборы закончатся с закрытием участков в европейской части России.

Первым по традиции завершилось голосование на Дальнем Востоке, а в целом выборы закончатся с закрытием участков в европейской части России.

В Москве работали экстерриториальные участки на выборах глав регионов.

В Москве работали экстерриториальные участки на выборах глав регионов.

На фото: избиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае.

На фото: избиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии ежедневно проходили брифинги о ходе голосования.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии ежедневно проходили брифинги о ходе голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о многочисленных попытках взлома электронных ресурсов, однако они не повлияли на ход голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о многочисленных попытках взлома электронных ресурсов, однако они не повлияли на ход голосования.

Наблюдатели отметили, что все стадии избирательного процесса находятся под мониторингом, а голосование и подсчет голосов — под общественным контролем.

Наблюдатели отметили, что все стадии избирательного процесса находятся под мониторингом, а голосование и подсчет голосов — под общественным контролем.

На фото: девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

На фото: девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

Другие заявления Памфиловой об итогах кампании:
  • всего в выборах приняли участие около 26 миллионов избирателей, эксцессов, которые могли бы повлиять на результаты, не произошло;
  • 908 бюллетеней признали недействительными, это незначительная цифра, все обращения о предполагаемых нарушениях будут рассмотрены;
  • зафиксировано 700 кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования, более 500 тысяч — на ЦИК;
  • уровень доверия к ДЭГ растет, об этом говорит высокая активность избирателей;
  • более 149 тысяч наблюдателей присутствовали на избирательных участках, почти четыре тысячи представителей СМИ — в комиссиях;
  • протоколы по выборам глав регионов обработаны на 100%.

Голосование проходило с 12 по 14 сентября, в двадцати регионах выбирали губернаторов, в 11 субъектах — депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — членов представительных органов.

Итоговая явка на онлайн-голосовании составила 90,54 процента
Итоги губернаторских выборов

  • В Пермском крае победил действующий губернатор Дмитрий Махонин, он набрал 70,94% голосов.
  • В Брянской области — действующий глава региона Александр Богомаз (78,78%).
  • В Свердловской области — врио губернатора Денис Паслер (61,3%).
  • В Курской области — врио главы региона Александр Хинштейн (86,92%).
  • В Архангельской области — действующий губернатор Александр Цыбульский (67,32%).
  • В Еврейской автономной области — врио главы региона Мария Костюк (83,02%).
  • В Камчатском крае — действующий губернатор Владимир Солодов (62,97%).
  • В Севастополе — действующий глава региона Михаил Развожаев (81,72%).
  • В Ленинградской области — действующий губернатор Александр Дрозденко (84,21%).
  • В Оренбургской области — врио главы региона Евгений Солнцев (83,85%).
  • В Коми — врио главы республики Ростислав Гольдштейн (70,04%).
  • В Костромской области — действующий губернатор Сергей Ситников (67,63%).
  • В Чувашии — действующий глава республики самовыдвиженец Олег Николаев (67,06%).
  • В Новгородской области — врио губернатора Александр Дронов (62,19%).
  • В Тамбовской области — врио главы региона Евгений Первышов (73,84%).
  • В Иркутской области — действующий губернатор Игорь Кобзев (60,79%).
  • В Татарстане — действующий глава республики Рустам Минниханов (88,09%).
  • В Краснодарском крае — действующий губернатор Вениамин Кондратьев (83,17%).
  • В Калужской области — действующий глава региона Владислав Шапша (72,24%).
  • В Ростовской области — врио губернатора Юрий Слюсарь (81,25%).
Предварительные итоги выборов глав регионов России
