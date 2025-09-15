Рейтинг@Mail.ru
В единый день голосования не зафиксировали нарушений - РИА Новости, 15.09.2025
11:23 15.09.2025 (обновлено: 13:11 15.09.2025)
В единый день голосования не зафиксировали нарушений
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан на выборах, в ходе наблюдения за ЕДГ-2025, зарегистрировано не было, сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ, сопредседатель координационного совета при ОП РФ Максим Григорьев. Итоговая пресс-конференция по наблюдению за выборами в ЕДГ-2025 прошла в понедельник в Москве в ОП РФ. "Основной вывод, что никаких нарушений, которые могли повлиять на процесс волеизъявления, зарегистрировано не было. Это для нас крайне важно. Был обеспечен абсолютно тотальный общественный контроль на избирательных участках. Некоторые наблюдатели, с которыми мы связывались, говорили, что даже нет наблюдателей от партии уже, они вышли, отошли в сторону от партии, от кандидатов, а наши общественные наблюдатели были", - сказал Григорьев в ходе пресс-конференции. Григорьев также подчеркнул, что с 2012 года система общественных палат и штабов наблюдения проделала значительный путь, в этой работе участвовали более миллиона граждан и более двух тысяч общественных организаций. "Прежде всего, хочу сказать спасибо коллегам, которых вижу здесь по видеосвязи. Общественные палаты, конечно, основная тяжесть наблюдения легла на них", - добавил Григорьев. Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан на выборах, в ходе наблюдения за ЕДГ-2025, зарегистрировано не было, сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ, сопредседатель координационного совета при ОП РФ Максим Григорьев.
Итоговая пресс-конференция по наблюдению за выборами в ЕДГ-2025 прошла в понедельник в Москве в ОП РФ.
Как прошел единый день голосования
"Основной вывод, что никаких нарушений, которые могли повлиять на процесс волеизъявления, зарегистрировано не было. Это для нас крайне важно. Был обеспечен абсолютно тотальный общественный контроль на избирательных участках. Некоторые наблюдатели, с которыми мы связывались, говорили, что даже нет наблюдателей от партии уже, они вышли, отошли в сторону от партии, от кандидатов, а наши общественные наблюдатели были", - сказал Григорьев в ходе пресс-конференции.
Григорьев также подчеркнул, что с 2012 года система общественных палат и штабов наблюдения проделала значительный путь, в этой работе участвовали более миллиона граждан и более двух тысяч общественных организаций.
"Прежде всего, хочу сказать спасибо коллегам, которых вижу здесь по видеосвязи. Общественные палаты, конечно, основная тяжесть наблюдения легла на них", - добавил Григорьев.
Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.
