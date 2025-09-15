https://ria.ru/20250915/vybory-2041987977.html

В единый день голосования не зафиксировали нарушений

В единый день голосования не зафиксировали нарушений

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан на выборах, в ходе наблюдения за ЕДГ-2025, зарегистрировано не было, сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ, сопредседатель координационного совета при ОП РФ Максим Григорьев. Итоговая пресс-конференция по наблюдению за выборами в ЕДГ-2025 прошла в понедельник в Москве в ОП РФ. "Основной вывод, что никаких нарушений, которые могли повлиять на процесс волеизъявления, зарегистрировано не было. Это для нас крайне важно. Был обеспечен абсолютно тотальный общественный контроль на избирательных участках. Некоторые наблюдатели, с которыми мы связывались, говорили, что даже нет наблюдателей от партии уже, они вышли, отошли в сторону от партии, от кандидатов, а наши общественные наблюдатели были", - сказал Григорьев в ходе пресс-конференции. Григорьев также подчеркнул, что с 2012 года система общественных палат и штабов наблюдения проделала значительный путь, в этой работе участвовали более миллиона граждан и более двух тысяч общественных организаций. "Прежде всего, хочу сказать спасибо коллегам, которых вижу здесь по видеосвязи. Общественные палаты, конечно, основная тяжесть наблюдения легла на них", - добавил Григорьев. Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.

