Первышов победил на выборах губернатора Тамбовской области

2025-09-15T07:42:00+03:00

2025-09-15T07:42:00+03:00

2025-09-15T07:44:00+03:00

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов ("Единая Россия") побеждает на губернаторских выборах с 73,84% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Андрей Жидков (КПРФ) с 9,93% голосов, третье место делят Олег Морозов (ЛДПР) и Павел Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 5,45% у каждого, на четвертой позиции оказалась Елена Семилетова (партия "Новые люди") с 4,03% голосов.

