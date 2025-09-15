Рейтинг@Mail.ru
Первышов победил на выборах губернатора Тамбовской области
07:42 15.09.2025
Первышов победил на выборах губернатора Тамбовской области
Первышов победил на выборах губернатора Тамбовской области - РИА Новости, 15.09.2025
Первышов победил на выборах губернатора Тамбовской области
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов ("Единая Россия") побеждает на губернаторских выборах с 73,84% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов ("Единая Россия") побеждает на губернаторских выборах с 73,84% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Андрей Жидков (КПРФ) с 9,93% голосов, третье место делят Олег Морозов (ЛДПР) и Павел Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 5,45% у каждого, на четвертой позиции оказалась Елена Семилетова (партия "Новые люди") с 4,03% голосов.
политика, тамбовская область, россия, олег морозов, павел плотников, кпрф, единая россия, лдпр, единый день голосования — 2025, евгений первышов
Политика, Тамбовская область, Россия, Олег Морозов, Павел Плотников, КПРФ, Единая Россия, ЛДПР, Единый день голосования — 2025, Евгений Первышов
Первышов победил на выборах губернатора Тамбовской области

Первышов победил на выборах главы Тамбовской области, набрав 73,84% голосов

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов ("Единая Россия") побеждает на губернаторских выборах с 73,84% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Андрей Жидков (КПРФ) с 9,93% голосов, третье место делят Олег Морозов (ЛДПР) и Павел Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 5,45% у каждого, на четвертой позиции оказалась Елена Семилетова (партия "Новые люди") с 4,03% голосов.
Вчера, 17:17
 
