https://ria.ru/20250915/vybory-2041950257.html
Слюсарь лидирует на выборах губернатора Ростовской области
Слюсарь лидирует на выборах губернатора Ростовской области - РИА Новости, 15.09.2025
Слюсарь лидирует на выборах губернатора Ростовской области
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,2% голосов после подсчета 99,05% протоколов,... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T07:00:00+03:00
2025-09-15T07:00:00+03:00
2025-09-15T07:03:00+03:00
ростовская область
политика
россия
юрий слюсарь
единая россия
кпрф
лдпр
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041899899_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5750bf1710be28819c6854e9fcf1b20b.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,2% голосов после подсчета 99,05% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данных онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает представитель КПРФ Евгений Бессонов с 9,18% голосов, третьим идет Денис Фраш (ЛДПР) с 3,48%, на четвертой позиции оказался Сергей Косинов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,89% голосов, за ним - Юрий Климченко (Партия пенсионеров) с 2,56%.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041899899_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a63b6887f343682cb880781fc9c93e6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, политика, россия, юрий слюсарь , единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования — 2025
Ростовская область, Политика, Россия, Юрий Слюсарь , Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
Слюсарь лидирует на выборах губернатора Ростовской области
Слюсарь лидирует на выборах главы Ростовской области с 81,2% голосов