Слюсарь лидирует на выборах губернатора Ростовской области

07:00 15.09.2025 (обновлено: 07:03 15.09.2025)
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,2% голосов после подсчета 99,05% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данных онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает представитель КПРФ Евгений Бессонов с 9,18% голосов, третьим идет Денис Фраш (ЛДПР) с 3,48%, на четвертой позиции оказался Сергей Косинов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,89% голосов, за ним - Юрий Климченко (Партия пенсионеров) с 2,56%.
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,2% голосов после подсчета 99,05% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данных онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает представитель КПРФ Евгений Бессонов с 9,18% голосов, третьим идет Денис Фраш (ЛДПР) с 3,48%, на четвертой позиции оказался Сергей Косинов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,89% голосов, за ним - Юрий Климченко (Партия пенсионеров) с 2,56%.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
Ростовская областьПолитикаРоссияЮрий СлюсарьЕдиная РоссияКПРФЛДПРЕдиный день голосования — 2025
 
 
