Дронов победил на выборах главы Новгородской области - РИА Новости, 15.09.2025
06:58 15.09.2025
Дронов победил на выборах главы Новгородской области
Дронов победил на выборах главы Новгородской области
новгородская область
россия
александра дронова
ольга ефимова
кпрф
единая россия
единый день голосования — 2025
лдпр
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,19% голосов после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Ольга Ефимова (КПРФ) с 14,4% голосов, третье - Алексей Чурсинов (ЛДПР) с 9,53%, на четвертом месте - Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 6,04%, на пятой позиции оказался Николай Захаров (Партия пенсионеров) с 5,27% голосов.
новгородская область, россия, александра дронова, ольга ефимова, кпрф, единая россия, единый день голосования — 2025, лдпр, политика
Новгородская область, Россия, Александра Дронова, Ольга Ефимова, КПРФ, Единая Россия, Единый день голосования — 2025, ЛДПР, Политика
© РИА Новости / Александр Кряжев
Александр Дронов
© РИА Новости / Александр Кряжев
Александр Дронов. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,19% голосов после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Ольга Ефимова (КПРФ) с 14,4% голосов, третье - Алексей Чурсинов (ЛДПР) с 9,53%, на четвертом месте - Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 6,04%, на пятой позиции оказался Николай Захаров (Партия пенсионеров) с 5,27% голосов.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
Новгородская область Россия Александра Дронова Ольга Ефимова КПРФ Единая Россия Единый день голосования — 2025 ЛДПР Политика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
