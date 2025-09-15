https://ria.ru/20250915/vybory-2041950125.html
Дронов победил на выборах главы Новгородской области
Дронов победил на выборах главы Новгородской области
Дронов победил на выборах главы Новгородской области
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,19% голосов после подсчета 100% протоколов
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,19% голосов после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Ольга Ефимова (КПРФ) с 14,4% голосов, третье - Алексей Чурсинов (ЛДПР) с 9,53%, на четвертом месте - Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 6,04%, на пятой позиции оказался Николай Захаров (Партия пенсионеров) с 5,27% голосов.
