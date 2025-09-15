https://ria.ru/20250915/vybory-2041950125.html

Дронов победил на выборах главы Новгородской области

2025-09-15T06:58:00+03:00

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,19% голосов после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Ольга Ефимова (КПРФ) с 14,4% голосов, третье - Алексей Чурсинов (ЛДПР) с 9,53%, на четвертом месте - Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 6,04%, на пятой позиции оказался Николай Захаров (Партия пенсионеров) с 5,27% голосов.

2025

