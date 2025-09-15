https://ria.ru/20250915/vybory-2041948427.html

"Единая Россия" победила на выборах в госсовет Коми

"Единая Россия" победила на выборах в госсовет Коми - РИА Новости, 15.09.2025

"Единая Россия" победила на выборах в госсовет Коми

Партия "Единая Россия" с 44,5% голосов побеждает на выборах в государственный совет Коми, на втором месте - КПРФ с 14,87% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 44,5% голосов побеждает на выборах в государственный совет Коми, на втором месте - КПРФ с 14,87% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на третьем месте - ЛДПР с 14,11% голосов, на четвертом - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 7,07%, на пятом - партия "Новые люди" с 5,96%. На шестой позиции оказалась "Зеленая альтернатива" с 3,86% голосов, за ней - "Коммунисты России" с 3,61%, на восьмой - Российская партия свободы и справедливости с 1,75%, следом - партия "Родина" с 0,96% голосов. Голосование на выборах главы республики и депутатов госсовета Коми проходило в течение трех дней - с 12 по 14 сентября.

2025

