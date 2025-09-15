https://ria.ru/20250915/vybory-2041946460.html

Шапша побеждает на выборах главы Калужский области с 72,19 процента голосов

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 72,19% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,02% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Надежда Ефремова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 9,01% голосов, третье - Николай Яшкин (КПРФ) с 6,56%, на четвертом месте - Степан Опарышев (ЛДПР) с 4,75%, на пятом - Иван Родин (Партия пенсионеров) с 4,38%.

