https://ria.ru/20250915/vybory-2041946460.html
Шапша побеждает на выборах главы Калужский области с 72,19 процента голосов
Шапша побеждает на выборах главы Калужский области с 72,19 процента голосов - РИА Новости, 15.09.2025
Шапша побеждает на выборах главы Калужский области с 72,19 процента голосов
Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 72,19% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T05:48:00+03:00
2025-09-15T05:48:00+03:00
2025-09-15T05:48:00+03:00
калужская область
политика
россия
владислав шапша
единая россия
лдпр
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041899921_0:450:2841:2048_1920x0_80_0_0_5388fba03a4f129c675490af5b4a8f7f.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 72,19% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,02% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Надежда Ефремова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 9,01% голосов, третье - Николай Яшкин (КПРФ) с 6,56%, на четвертом месте - Степан Опарышев (ЛДПР) с 4,75%, на пятом - Иван Родин (Партия пенсионеров) с 4,38%.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
калужская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041899921_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_070bf62dd2d1a524a34ef7ee6a3ab652.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, политика, россия, владислав шапша, единая россия, лдпр, кпрф
Калужская область, Политика, Россия, Владислав Шапша, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ
Шапша побеждает на выборах главы Калужский области с 72,19 процента голосов
Шапша побеждает на выборах губернатора Калужский области с 72,19% голосов