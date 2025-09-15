Рейтинг@Mail.ru
Шапша побеждает на выборах главы Калужский области с 72,19 процента голосов - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:48 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/vybory-2041946460.html
Шапша побеждает на выборах главы Калужский области с 72,19 процента голосов
Шапша побеждает на выборах главы Калужский области с 72,19 процента голосов - РИА Новости, 15.09.2025
Шапша побеждает на выборах главы Калужский области с 72,19 процента голосов
Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 72,19% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T05:48:00+03:00
2025-09-15T05:48:00+03:00
калужская область
политика
россия
владислав шапша
единая россия
лдпр
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041899921_0:450:2841:2048_1920x0_80_0_0_5388fba03a4f129c675490af5b4a8f7f.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 72,19% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,02% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Надежда Ефремова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 9,01% голосов, третье - Николай Яшкин (КПРФ) с 6,56%, на четвертом месте - Степан Опарышев (ЛДПР) с 4,75%, на пятом - Иван Родин (Партия пенсионеров) с 4,38%.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041899921_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_070bf62dd2d1a524a34ef7ee6a3ab652.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, политика, россия, владислав шапша, единая россия, лдпр, кпрф
Калужская область, Политика, Россия, Владислав Шапша, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ
Шапша побеждает на выборах главы Калужский области с 72,19 процента голосов

Шапша побеждает на выборах губернатора Калужский области с 72,19% голосов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 72,19% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,02% протоколов участковых избирательных комиссий.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Надежда Ефремова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 9,01% голосов, третье - Николай Яшкин (КПРФ) с 6,56%, на четвертом месте - Степан Опарышев (ЛДПР) с 4,75%, на пятом - Иван Родин (Партия пенсионеров) с 4,38%.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
Калужская областьПолитикаРоссияВладислав ШапшаЕдиная РоссияЛДПРКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала