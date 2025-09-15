https://ria.ru/20250915/vybory-2041946119.html
Солнцев победил на выборах губернатора Оренбургской области
Солнцев победил на выборах губернатора Оренбургской области - РИА Новости, 15.09.2025
Солнцев победил на выборах губернатора Оренбургской области
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 83,85% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 83,85% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Денис Батурин (КПРФ) с 5,93% голосов, на третьем - Рамиль Гафаров ("Коммунисты России") с 3,29%, на четвертой позиции оказалась Оксана Набатчикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,99%, на пятой - Карина Салихова (партия "Новые люди") с 2,41% голосов.
