Дрозденко победил на выборах губернатора Ленобласти

Дрозденко победил на выборах губернатора Ленобласти

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 84,21% голосов после подсчета 100%

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 84,21% голосов после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Андрей Лебедев (ЛДПР) с 6,69% голосов, за ним - Игорь Новиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,02%, на четвертом месте - Сергей Малинкович ("Коммунисты России") с 2,65%, на пятой позиции - Сергей Лисовский ("Зеленые") с 2,2%.

