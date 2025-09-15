Рейтинг@Mail.ru
Дрозденко победил на выборах губернатора Ленобласти - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:18 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/vybory-2041945034.html
Дрозденко победил на выборах губернатора Ленобласти
Дрозденко победил на выборах губернатора Ленобласти - РИА Новости, 15.09.2025
Дрозденко победил на выборах губернатора Ленобласти
Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 84,21% голосов после подсчета 100%... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T05:18:00+03:00
2025-09-15T05:18:00+03:00
политика
россия
ленинградская область
андрей лебедев
александр дрозденко
игорь новиков
лдпр
коммунисты россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023679604_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_bd3563f08a52b993ac546e213efb1ca9.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 84,21% голосов после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Андрей Лебедев (ЛДПР) с 6,69% голосов, за ним - Игорь Новиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,02%, на четвертом месте - Сергей Малинкович ("Коммунисты России") с 2,65%, на пятой позиции - Сергей Лисовский ("Зеленые") с 2,2%.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023679604_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_efa41ab3ab2763380876e52d963f0529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, ленинградская область, андрей лебедев, александр дрозденко, игорь новиков, лдпр, коммунисты россии, единая россия, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Ленинградская область, Андрей Лебедев, Александр Дрозденко, Игорь Новиков, ЛДПР, Коммунисты России, Единая Россия, Единый день голосования — 2025
Дрозденко победил на выборах губернатора Ленобласти

Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти с 84,21% голосов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Дрозденко
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Александр Дрозденко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 84,21% голосов после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Андрей Лебедев (ЛДПР) с 6,69% голосов, за ним - Игорь Новиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,02%, на четвертом месте - Сергей Малинкович ("Коммунисты России") с 2,65%, на пятой позиции - Сергей Лисовский ("Зеленые") с 2,2%.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
ПолитикаРоссияЛенинградская областьАндрей ЛебедевАлександр ДрозденкоИгорь НовиковЛДПРКоммунисты РоссииЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала