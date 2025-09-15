https://ria.ru/20250915/vybory-2041945034.html
Дрозденко победил на выборах губернатора Ленобласти
Дрозденко победил на выборах губернатора Ленобласти - РИА Новости, 15.09.2025
Дрозденко победил на выборах губернатора Ленобласти
Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 84,21% голосов после подсчета 100%... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T05:18:00+03:00
2025-09-15T05:18:00+03:00
2025-09-15T05:18:00+03:00
политика
россия
ленинградская область
андрей лебедев
александр дрозденко
игорь новиков
лдпр
коммунисты россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023679604_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_bd3563f08a52b993ac546e213efb1ca9.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 84,21% голосов после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Андрей Лебедев (ЛДПР) с 6,69% голосов, за ним - Игорь Новиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,02%, на четвертом месте - Сергей Малинкович ("Коммунисты России") с 2,65%, на пятой позиции - Сергей Лисовский ("Зеленые") с 2,2%.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023679604_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_efa41ab3ab2763380876e52d963f0529.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, ленинградская область, андрей лебедев, александр дрозденко, игорь новиков, лдпр, коммунисты россии, единая россия, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Ленинградская область, Андрей Лебедев, Александр Дрозденко, Игорь Новиков, ЛДПР, Коммунисты России, Единая Россия, Единый день голосования — 2025
Дрозденко победил на выборах губернатора Ленобласти
Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти с 84,21% голосов